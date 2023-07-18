به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، با توجه به توسعه روزافزون فناوریهای پیشرفته همچون اینترنت اشیاء، توسعه و طراحی برای بهرهمندی از منابع تامین انرژی در ابعاد کوچک و توان بالا، ضرورتی اجتناب ناپذیر شده است. همچنین با توسعه نسلهای جدید ابزارهای خودتوان، نوآوریهای تازهای در اینترنت اشیا ایجاد شده است؛ از اینرو، توسعه فناوریهای خودتوان برای بهکارگیری از ابزارها و قطعات پایش در اولویت قرار گرفته است.
در همین راستا، ستاد توسعه فناوری نانو و میکرو و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستای سرعت افزایش شتاب رشد و توسعه این حوزه در ابعاد گوناگون، با اعلام فراخوانی از فعالیتهای علمی، پژوهشی و توسعهای در این راستا حمایت میکنند.
بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، محورها و اولویتهای پژوهشی این فراخوان شامل فناوریهای موردنظر در برداشت انرژی است. ذیل فناوری برداشت انرژی موضوعاتی چون فناوری برداشت انرژی مکانیکی به دو روش تریبوالکتریک و پیزوالکتریک، فناوری برداشت انرژی حرارتی به روش پیروالکتریک و ترموالکتریک، فناوری برداشت انرژی القا مغناطیسی و الکترومغناطیسی، فناوری برداشت انرژی فرکانسهای رادیویی از محورهای این فراخوان به شمار میروند.
خروجیهای این فراخوان شامل توسعه فناوری و محصول، انتشار مقالات در مجلات معتبر بینالمللی، ثبت اختراع، تولید دانش فنی خواهد بود؛ بنابراین، گزارش طرحهای مورد حمایت این فراخوان در قالبهای طرح پژوهشی و رساله دکتری است که مدتزمان رساله دکتری دو سال و طرحهای پژوهشی حداکثر در طول مدت سه سال مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
سقف حمایتی
در این فراخوان از طرحهای پژوهشی مصوب تا سقف ۲,۵۰۰ میلیون ریال و از رسالههای دکتری تا ۱,۳۰۰ میلیون ریال حمایت خواهد شد. رقم حمایتی شامل خرید تجهیزات نخواهد بود. مدتزمان ارسال پیشنهادیه برای طرحهای پژوهشی از ۱۷ تیرماه لغایت ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ و برای رسالههای دکتری از ۱۷ تیرماه لغایت پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
شایسته یادآوری است، طرحهای پژوهشی دارای پشتیبان صنعتی و شرکتهای دانشبنیان از اولویت برخوردار خواهند بود. همچنین طرحهای مصوب مستلزم ارائه گزارشهای پیشرفت بر اساس زمانبندی در طول اجرای طرح و تأیید توسط ناظر هستند. همچنین، طرحهای منتخب این فراخوان که با موفقیت به اجرا برسند در ادامه در اولویت حمایتهای آتی ستاد توسعه فناوریهای نانو و میکرو جهت توسعه محصول و کسبوکار خواهند بود.
پژوهشگران میتوانند به آدرس اینترنتی فراخوان مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/پژوهشگران نسبت به ثبت نام اقدام کنند. همچنین پس از ورود در بخش ارسال طرح جدید میتوانند از کارتابل ویژه طرحهای مشترک صندوق و نانو نسبت به ارسال پیشنهاده اقدام کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از ساعت ۱۰ الی ۱۲ روزهای کاری با شماره ۰۲۱۸۲۱۶۱۱۵۷ تماس حاصل کنند.
نظر شما