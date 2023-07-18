به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم برجوئی‌فرد صبح سه‌شنبه در نشست مدیر گروه‌های سلامت روان شبکه‌های بهداشت و درمان اظهار داشت: مشکل ما نبود نیروی انسانی نیست بلکه نبود تسلط بر روش‌های جدید برای مقابله با آسیب روانی است.

وی با بیان اینکه پنهان کردن آسیب‌های روانی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه حل آن را پیچیده‌تر می‌کند افزود: باید تلاش کنیم که وجود آسیب‌های روانی را برای مسئولان و جامعه جا بیاندازیم چرا که پذیرشِ صادقانه مشکلات، به دور از جنجال رسانه‌ای در پیدا کردن راه‌حل برای آن بسیار مؤثر است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تاکید کرد: متأسفانه ما بعضاً با استفاده از ابزارهایی قدیمی می‌خواهیم به جنگ مشکلات جدید برویم.

وی گفت: استفاده از ابزارهای جدید رسانه‌ای مانند شبکه‌های اجتماعی با هزینه‌های بسیار کمتر یکی از امکانات مغفول مانده است.

برجوئی‌فرد تأکید کرد: یکی از شاخص‌های مهم در حوزه بهداشت در آینده، موضوع سلامت روان است که در این حوزه ما کارهای نکرده بسیاری داریم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: متأسفانه بعضاً حتی در نشست‌های اداری نیز عدم رعایت مهارت‌های ارتباطی در برخورد مشاهده می‌شود.