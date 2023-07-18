مواکب حسینی در خرمشهر برپا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن ایام سالگرد شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، دستگاههای خدماترسان و مواکب حسینی در شهرستان خرمشهر آماده خدمت رسانی به عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت میشوند.
محرم یادآور بزرگترین حماسه ظلم ستیزی و آزادگی در تاریخ بشری است و کربلا، صحنه نمایش رویارویی حق و باطل و حماسه جاویدی است که وجدان انسانهای آگاه در برابر قداست و عظمت آن سر تعظیم فرود میآورد و مردم قدر شناس و معتقد ایران اسلامی بهویژه خطه جنوب غرب کشورمان با شیوههای مختلف ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت ابراز میدارند.
یکی از این اقدامات برپایی مواکب برای خدمت رسانی به عزاداران حسینی است، بدیهی است خیل عظیم عزاداران تاسوعا و عاشورای حسینی از شمارش خارج است.
مردم شهرهای آبادان و خرمشهر بهمنظور ابراز ارادت به اهل بیت عصمت و طهارت، خدمات رسانی به عزاداران امام حسین (ع) و یاران وفادارش را بر عهده میگیرند تا نشان دهند که عشق و علاقه نسبت به اهل بیت پیامبر در همه ابعاد وجودی آنان ریشه دوانده است.
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