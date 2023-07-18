آمادگی ۵۰شرکت جهت ارائه خدمات در فضای مجازی به زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهدی مظفری، مدیر کل پایش، ممیزی و نظارت سازمان در خصوص شناسایی و معرفی شرکت‌های فعال در حوزه ارائه خدمات به زائرین اربعین حسینی اظهار داشت: تا کنون ۵۰ شرکت آمادگی خود را جهت ارائه خدمات در بستر فضای مجازی به زائران اعلام کرده‌اند. در این راستا از شرکت‌هایی که در سال گذشته در این امر خیر مشارکت داشتند نیز دعوت به همکاری شده است.

مظفری در خصوص زمینه‌های خدمات‌رسانی این شرکت‌ها در فضای مجازی اظهار داشت: حمل و نقل، اقامت و اسکان، پرداخت، مسیریابی و جانمایی از جمله زمینه‌هایی است که برای خدمات رسانی به زائرین در نظر گرفته شده است. البته خدمات متنوع نیز در نظر گرفته شده است که در گروه‌بندی یاد شده قرار ندارد.

وی آخرین وضعیت شرکت‌های آماده ارائه خدمات در مراسم اربعین را تبیین کرد و گفت: در حال حاضر، شرکت‌ها مشغول معرفی توانمندی‌ها و خدماتی هستند که در بستر فضای مجازی قابل ارائه به زائران است. در این فاز چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و پیگیری رفع نیازهای آن‌ها در دستور کار قرار دارد. پس از طی این مرحله و به زودی، اسامی شرکت‌ها و پلتفرم‌هایی که خدمات آنها مرتبط و کاربردی برای زائران است بر روی سامانه arbaeen.ito.gov.ir قرار می‌گیرد.

گفتنی است، سازمان فناوری اطلاعات ایران همانند سال گذشته با هدف افزایش سطح کیفیت، سرعت و سهولت در ارائه خدمات به زائران و به منظور حمایت و پیگیری رفع چالش‌های پیش روی ارائه خدمات در بستر فضای مجازی به زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین علیه السلام در راهپیمایی اربعین هستند، طی فراخوانی، از شرکت‌های فعال در حوزه ارائه خدمات به زائرین اربعین درخواست کرده بود آمادگی خود را اعلام کنند.