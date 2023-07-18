به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر سه شنبه به همراه سردار حمید رضا اشراق معاون هماهنگ کننده فراجا و همچنین سردار علی محمدی فرمانده انتظامی استان و حجت الاسلام والمسلمین ایوب الهیاری رئیس عقیدتی سیاسی استان، با مادر بزرگوار شهید دوران دفاع مقدس جعفر عمیق در شهر تبریز دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار سردار رادان ضمن قرائت فاتحه به روح مطهر شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی و شهدای پر افتخار فراجا، پای درد دل مادر و خانواده این شهید والامقام نشست و در سخنانی اظهار داشت: خیلی خوشحالم در خدمت شما خانواده شهدا هستم و به یقین ایمان دارم که دعوت خود شهید شامل حالم شده است تا دستبوس مادر شهید عزیز باشم.

وی افزود: کرامات شهدا در جامعه ایران اسلامی ساری و جاری است و یاد شهیدان هرسال زنده‌تر و عینی‌تر می‌شود.

سردار رادان با بیان اینکه یکی از نام‌های روز قیامت یوم الحسرت است، بیان داشت: حسرت خوردن در روز قیامت تنها برای گناه نیست بلکه برای ثواب‌ها و کارهای خیر انجام نداده نیز حسرت خواهیم خورد ولی مادر دارای یک شهید به مقام و منزلت مادر دارای ۲ فرزند شهید حسرت خواهد خورد.

وی افزود: خانواده معظم شهدا باید حافظ حرمت شهید خود باشند و در زندگی با رفتار، کردار، گفتار و منش خود ادامه دهند راه شهیدان باشند.

فرمانده کل انتظامی کشور در این دیدار ضمن استماع مشکلات این خانواده شهید فراجا دستورات لازم را در جهت حل مشکلات آنها صادر کرد.