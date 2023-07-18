پایداری جمهوری اسلامی نویدبخش روزهای پر از امید و پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد باقری امروز سه شنبه در بازدید از یگان‌های رزمی قرارگاه عاشورای نیروی زمینی سپاه و ارزیابی توان دفاعی در حوزه‌های هوانیروز، زرهی، تکاوری، توپخانه، موشکی در آذربایجان شرقی اظهار داشت: یاد و خاطره امام راحل بزرگوار (ره) را گرامی می‌داریم و به روح پرفتوح شهیدان گران‌قدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهیدان دفاع از امنیت میهن اسلامی‌مان و شهیدان مدافع حرم سلام و درود می‌فرستیم.

سردار باقری افزود: یاد شهید عزیز بسیجی روز گذشته تبریز، شهید امیر حسین‌پور را گرامی داشته و در ذهن نگه می‌داریم که در آستانه ماه محرم، خط سرخ شهادت زنده و جاری است و دلدادگان انقلاب اسلامی، بسیجیان عزیز ما، نیروهای مسلح پا در رکاب فرمانده معظم کل قوا همواره در میدان دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند، چشم بر هم نمی‌گذارند، لحظه‌ای غفلت و غافلگیری ندارند و از انقلاب، نظام و یادگار شهدای‌شان دفاع می‌کنند. از شهیدان عزیز استان آذربایجان شرقی، لشکر عاشورا، شهدای ارتش، نیروی انتظامی، بسیج و در رأس همه این‌ها از شهید مهدی باکری یاد می‌کنم. ان‌شاءالله که همه ما و شما توفیق ادامه راه مقدس این عزیزان را داشته باشیم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: خداوند را شاکر هستم که فرصت شد امروز بخش اندکی از توانمندی کم‌نظیر نیروی زمینی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شبستر و استان آذربایجان شرقی از جمله بخش‌های گوناگون تیپ زرهی حضرت امام زمان (عج)، توپخانه، واحدهای پیاده، واحدهای گوناگون پشتیبانی رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی را که بخش اندکی از آن‌ها در میدان حضور دارند، شاهد باشیم.

وی با اشاره به هوشیاری کامل نیروهای مسلح در مرزهای کشور خاطرنشان کرد: لشکر ۳۱ عاشورا، گردان‌های امام حسین (ع) و همه عزیزانی که در میدان حضور دارند، تنها بخش اندکی از توانمندی‌های دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامیِ مقتدر ایران در منطقه راهبردی شمال غرب کشور هستند که با تمام توان و با هوشیاری کامل مرزهای کشور و همه فرآیندها در مناطق پیرامونی و مناطق مرزی را تحت رصد و کنترل دارند و با آمادگی کامل در صورت ضرورت آماده جان‌فشانی و دفاع از میهن عزیز و مردم شریفمان هستند.

سرلشکر باقری گفت: آنچه باعث امنیت این کشور شده است، صرفاً عنایت خداوند متعال، فرماندهی بی‌نظیر رهبر معظم انقلاب و در کنار آن جان‌فشانی رزمندگانی همچون شما عزیزان است؛ وگرنه دشمنان جنایتکار این نظام و دشمنان جنایتکار خداوند متعال هیچ‌گونه اصول اخلاقی یا حقوق بشر را پایبند نیستند. آنچه باعث امنیت شده است، ایستادگی و پایمردی رزمندگان اسلام و همراهی مردم عزیزمان با این حکومت الهی، انقلاب اسلامی و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی است که این امنیت و بازدارندگی پایدار و مثال‌زدنی را برای کشور به ارمغان آورده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پایداری جمهوری اسلامی نوید روزهای پر از امید و پیشرفت را برای کشور به ارمغان می‌آورد و نشان می‌دهد ان‌شاءالله همان‌گونه که تا این سال‌ها بوده، روزبه‌روز دشمنان ضعیف‌تر شده و کشورمان مقتدرتر شده است، روزهای پیشرفت و آبادانی و سربلندی بیشتری را برای میهن عزیزمان شاهد باشیم.