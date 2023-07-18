طرح ترخیص خودروها و موتورسیلکت های رسوبی در استان سمنان اجرا شد

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرا و تمدید طرح ترخیص خودروها و موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌های راهور خبر داد و تاکید داشت: تعداد قابل توجهی خودرو و موتورسیکلت رسوبی یا پارک در پارکینگ‌های نیروی انتظامی در استان سمنان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

وی افزود: تسهیلات مختلفی در ادوار گوناگون دولت و فراجا برای این طرح ارائه دادند و مالکان بسیاری از این خودروها و موتوسیکلت ها نسبت به ترخیص آنها اقدام کردند اما تعدادی از مالکان نیز اصلاً مراجعه نکرده اند.

رئیس پلیس راهور استان سمنان گفت: از مالکان این دست خودروها و موتور سیکلت ها که به هر دلیلی سواری یا موتورشان توقیف و در پارکینگ‌های استان سمنان وجود دارد، به پلیس راهور مراجعه و این وسایل نقلیه را تعیین تکلیف کنند.

کبیری افزود: اگر موتور سیلکتی در بازه زمانی شش ماه و سواری در بازه زمانی ۱۲ ماه تعیین شده برای ترخیص همچنین در پارکینگ باشد لقب خودروی رسوبی را می‌گیرد که برای ترخیص آنها مهلتی تعیین می‌شود اگر مالکان این وسایل نقلیه در موعد مقرر حضور پیدا نکنند با هماهنگی قوه قضائیه، برای آنها تعیین تکلیف می‌شود.