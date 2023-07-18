چیزی جز هراس برای نگارش «۱۹۹۹» نداشتم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب نمایشنامه «۱۹۹۹» نوشته ایوب آقاخانی با حضور فرهاد قائمیان منتقد و بازیگر، هلیا امامی بازیگر و جمعی از علاقه‌مندان در سالن طاهره صفارزاده واقع در حوزه هنری برگزار شد.

افشین ناظری معاونت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در خصوص کتاب ۱۹۹۹ گفت: کتاب آقاخانی در اوج کرونا اتفاق افتاد که در آن زمان حضرت آقا تأکید داشتند مراکز مختلف کتاب‌ها و مضامین متناسب با کرونا تولید کنند. آقاخانی لطف کرد و در آن زمان درخواست زارعی را اجابت کردند و مشغول نگارش کتاب شدند. حاصل کار آن زمان خیلی سخت بود زیرا گروه‌های مختلفی شروع به نوشتن درباره کرونا کرده بودند ولی کیفیت آثار متناسب با آنچه که در آن دوران اتفاق افتاد نبود. ما هم دلهره زیادی برای تولید این کتاب داشتیم ولی خوشبختانه با لطف و هنرمندی آقای آقاخانی با سعه‌صدر این کار را آماده کردند که نتیجه کار بسیار مطلوب و خوب شد.

در ادامه ایوب آقاخانی نویسنده کتاب ضمن خوش‌آمد گویی به حضار افزود: بسیار خوشحالم که به بهانه کتاب، چیزی که در تمام ادوار بشری با وجود تمام پیشرفتهای تکنولوژیک جایگزینی ندارد، در کنار هم جمع شده‌ایم. کتاب ماندگارترین چیزی است که بشر می‌تواند در هستی از خودش به‌جای بگذارد، نه برای خود و نه برای آیندگان بلکه من بنده معتقدم که کتاب در هستی پژواک می‌گیرد و چیزی جز کتاب و به شکل کتاب و در قامت و ابعاد دیگری هرگز نمی‌تواند چنین جایی را پر بکند.

وی گفت: فروردین ۹۹ کوروش زارعی به بنده گفتند می‌خواهیم یک نمایشنامه در خصوص کرونا بنویسیم. من به دلیل داشتن فرزند کوچک پروتکل برای خودم تعریف کرده بودم. هراسی که از نبود ماسک، الکل، و ماجرای همه‌گیری وسیعی که ما در یک پاندمی آن را تجربه کردیم بیشتر از هرچیزی به یاد داشتم. بنابراین زمانی که زارعی ذهن من را فعال کرد در این باره چیزی بنویسم، صادقانه بگویم جز هراس چیزی در ذهن من نبود و نکته‌ای که به آن معتقدم و همیشه به دانشجوها می‌گویم این است که هیچ چیزی را نباید زود نوشت. همانطور که بدترین آثار مربوط به دفاع مقدس به سال‌های اول جنگ برمی‌گردد. زیرا ذهن ما برای پختن سلول‌ها و چیزی که می‌خواهد با آن دست‌وپنجه ایدئولوژیک نرم کند، زمان می‌خواهد. ذهن ما برای تولید نمی‌تواند مانند ماکروویو عمل بکند و اعتقاد دارم برای رسیدن به تحقیق و رسیدن به قضاوت درست چیزی که برای آینده کائنات و هستی پایدار و ماندگار بماند باید با صبوری و به دور شتاب‌زدگی نوشته شود.

آقاخانی افزود: نشر محترم سوره مهر برای من همیشه جایگاه والایی دارد مخصوصاً به عنوان یک نشر صاحب قدرت به معنای تمام قدرت‌هایی که ما از یک ناشر توقع داریم. چه بسیار ناشرانی که در این چهل و دو کتابی که من چاپ کرده‌ام و بسیار هم نفیس چاپ شده‌اند اما بخاطر نبود اقتدار و استراتژی در حوزه نشر در اندازه‌ی چاپ شدگی ماندند. با توجه به تجربه من در همکاری با نشرهای مختلف واقعاً شماره ناشرانی که توانستند از عهده وظایف واقعی خود بربیایند از شمار انگشتان دو دست در چاپ چهل و دو کتاب کمتر است و خوشحالم که انتشارات سوره مهر یکی از آنها است.

در ادامه هلیا امامی بازیگر تلوزیون و سینما گفت: در این شرایطی که روز به روز از آمار افراد کتابخوان کم می‌شود، آقاخانی از چهل ودومین کتاب خود رونمایی می‌کند. بسیار خوشحالم که در این مراسم حضور دارم، ایوب آقاخانی جزو معدود افرادی است که در سینما عمیقاً، قلباً و روحاً دغدغۀ هنر، ادبیات و نمایش را دارد. دعا می‌کنم افرادی مثل خودش را تعلیم و به سینما ایران تحویل بدهد. شاید این خمس و زکات هنر او باشد که هنرمندان بزرگ و موفق همچون خودش را تربیت کند. او از آن جمله افرادی هست که ما چندین سال بعد تأثیر حضور و کارشان را متوجه می‌شویم، زیرا افرادی مانند ایشان خیلی جلوتر از زمان درک و صحبت می‌کنند.

در ادامه نشست فرهاد قائمیان منتقد و بازیگر تلوزیون و سینما افزود: بسیار خرسندم که امروز در کنار ایوب آقاخانی هستم و سال‌هاست از حضورش لذت می‌برم و از بودن در کنار او اخلاق حرفه‌ای و هنری را یاد می‌گیرم. من در رونمایی کتاب قبلی او گفتم؛ خوشبخت‌ترین آدمی هستم که ایوب من را برادر خودش می‌داند. همیشه گفته‌ام ایوب یک نخبه است؛ او نویسنده، مجری، بازیگر، گوینده و کارگردان رادیو و تلوزیون است. او برای شخص بنده حق استادی دارد و از اینکه چند ماه پیش توانستم چند سکانس را کنارش بازی کنم بسیارخرسندم. ایوب وسعت واژگانی بسیاری دارد و این نکته او را بسیار متمایز کرده است و من از این توانایی او بسیار لذت می‌برم.

در ادامه ایوب آقاخانی از ساخت سریال با محوریت کتاب نوزده نود و نه با بازیگری هلیا امامی خبر داد.