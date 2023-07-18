قهرمانی تیم پالایش نفت آبادان در لیگ برتر اسکواش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پالایش نفت آبادان در روز جاری (۲۷ تیرماه ۱۴۰۲) در مرحله پایانی رقابت‌های لیگ برتر اسکواش باشگاه‌های کشور به مصاف تیم الماس کویر یزد رفت که در پایان تیم پالایش نفت آبادان توانست با نتیجه سه بر صفر میزان خود را شکست دهد.

تیم اسکواش پالایش نفت آبادان موفق شد با ۲۲ امتیاز و با فاصله پنج امتیازی نسبت به تیم دوم یعنی الماس کویر یزد به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

تیم پالایش نفت آبادان با ترکیب علیرضا شاملی، سمیع الله قاصدآبادی، سپهر اعتمادپور، مجید بناری، ماهان آقامردی، آرین مرزوق پور و محمدرضا شیرانی به عنوان بازیکن، داریوش شیرانی به عنوان سرمربی و حسین عبیدی به عنوان سرپرست موفق به کسب مقام قهرمانی شد.