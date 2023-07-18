آستین: کمک نظامی به اوکراین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر دفاع آمریکا بر ضرورت ادامه کمک نظامی به اوکراین تا مدت زمان نامعلوم تاکید کرد.

«لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه، با تاکید بر جنگ افروزی کشورش، اعلام کرد که آمریکا همان طور که از ابتدای درگیری نظامی در اوکراین در سال گذشته اقدام کرد، به حمایت از اوکراین و ایستادن در کنار آن ادامه خواهد داد.

وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که آمریکا به ارائه هر آنچه که اوکراین برای دفاع از حاکمیت خود به آن نیاز دارد، ادامه خواهد داد.

آستین ادامه داد که هدف از ارائه آخرین بسته کمک نظامی به اوکراین، تقویت توان دفاعی این کشور در درازمدت است.

دولت آمریکا اخیراً ارائه بسته جدید کمک نظامی این کشور به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار به اوکراین را رسانه ای کرد که برای اولین بار شامل هزاران بمب خوشه ای بود که در بیش از ۱۲۰ کشور جهان ممنوع است. دولت آمریکا از ابتدای جنگ در اوکراین سهم بالایی از تجهیز نظامی این کشور وجلوگیری از پایان جنگ در آن را داشته است.