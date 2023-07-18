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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

پدافند هوایی روسیه حمله اوکراین به کریمه با ۲۸ پهپاد را خنثی کرد

پدافند هوایی روسیه حمله اوکراین به کریمه با ۲۸ پهپاد را خنثی کرد

وزارت دفاع روسیه یک روز پس از حمله تروریستی منتسب به اوکراین به پل کریمه، اعلام کرد که مسکو حمله شبانه کی‌یف با ۲۸ پهپاد به کریمه را دفع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، براساس اعلام وزارت دفاع روسیه، اوکراین یک روز پس از حمله تروریستی به پل کریمه، شبانه با ۲۸ پهپاد به شبه‌جزیره کریمه حمله کرده و این حملات کاملا خنثی شده‌است.

بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، سامانه پدافند هوایی ۱۷ فروند پهپاد را سرنگون کرده و ۱۱ پهپاد دیگر نیز با استفاده از جنگ‌افزارهای الکترونیکی از مسیر منحرف شده و سقوط کردند.

این حمله شبانه هیچ تلفات و خسارتی درپی نداشته است. سرگئی آکسینوف، رئیس شبه‌جزیره کریمه پیش‌تر گفته بود که یک حمله پهپادی دیگر به شرق کریمه خنثی شده است.

کمیته ضدتروریستی ملی روسیه دیروز(دوشنبه) اعلام کرد که کی‌یف با دو فروند پهپاد جنگی، به پل کریمه حمله تروریستی کرده است. براساس اعلام وزارت ترابری روسیه، جاده پل کریمه خسارت دیده اما سازه‌های مرتفع همچنان پابرجاست. آکسینوف پس از این حادثه عبور و مرور روی پل کریمه را تعلیق کرد. در جریان حمله کی‌یف، دو نفر کشته شدند و یک کودک نیز زخمی شد.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای این حمله را محکوم و آن را حمله تروریستی توصیف کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز با اشاره به وارد شدن خسارت جدی به پل کریمه، تاکید کرد که مسکو حمله تروریستی به کریمه را بی پاسخ نخواهد گذاشت و وزارت دفاع روسیه در حال آماده سازی یک پاسخ مناسب است.

کد مطلب 5839593

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