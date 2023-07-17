پوتین: پل کریمه در حمله اوکراین آسیب جدی دید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه و درواکنش به حمله به پل کریمه اعلام کرد: حمله تروریستی در پل کریمه روی داد.

رئیس جمهور روسیه در این ارتباط ادامه داد: دستورالعمل‌های لازم به سازمان امنیت فدرال روسیه و کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه داده شد تا جزئیات حادثه تروریستی در پل کریمه را بررسی کنند. مطمئن هستم که تمام موضوعات مرتبط با حمله تروریستی (امروز) به پل کریمه مشخص خواهد شد. این جنایت بی معنا است، زیرا پل کریمه مدت‌های طولانی است که برای حمل و نقل نظامی استفاده نمی‌شود. البته، روسیه حمله تروریستی امروز را بی پاسخ نخواهد گذاشت، وزارت دفاع روسیه در حال آماده سازی یک پاسخ مناسب است.

ولادیمیر پوتین در ادامه افزود: حمایت از افرادی که به دلیل حادثه تروریستی امروز روی پل کریمه در شرایط دشواری قرار گرفتند، ضروری است، از حادثه دیدگان درخواست داریم تا گزارش دهند که در چه مورد و چگونه به آنها کمک شود.

پوتین خاطرنشان کرد: منتظر پیشنهادهای متخصصان برای بهبود هر چه بیشتر امنیت پل کریمه هستیم. این دومین حمله تروریستی روی پل کریمه به شمار می‌آید. باید خسارات حمله تروریستی به پل کریمه را به طور جامع ارزیابی کنیم و همه خسارات را در سریع‌ترین زمان ممکن رفع کنیم.

به گزارش المیادین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اضافه کرد: پل کریمه در حمله اوکراین آسیب جدی دید. بازسازی پل کریمه باید به سرعت انجام شود. از مقامات مربوطه می‌خواهم درباره اقدام تروریستی که پل کریمه را هدف قرار داده است، تحقیق کرده و پیشنهاداتی را برای ایمن سازی آن ارائه کنند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وی گفت: در این حمله تروریستی یک بچه والدینش را از دست داد.

چند ساعت پیش رسانه‌های روسیه خبری درباره وقوع انفجار در پل شبه‌جزیره کریمه موسوم به «کرچ» منتشر کردند.

با این تصمیم، توافق بزرگ و حیاتی صادرات غلات اوکراینی از طریق دریای سیاه که تابستان پارسال با میانجی‌گری سازمان ملل متحد و ترکیه به امضای طرفین رسید، پایان یافت.

کمیته ضدتروریسم ملی روسیه اعلام کرد پل کریمه با حمله تروریستی پهپادهای اوکراینی هدف قرار گرفته است.

با این حال، ارتش اوکراین مدعی شده است که این حمله می‌تواند نوعی اقدام تحریک‌آمیز از جانب روسیه باشد اما رسانه‌های اوکراینی به نقل از منابع ناشناس اعلام کرده‌اند که سرویس امنیت این کشور پشت پرده حمله به پل کریمه است.

پل کریمه موسوم به «کِرچ»، شبه‌جزیره کریمه که سال ۲۰۱۴ با برگزاری همه‌پرسی به خاک مسکو الحاق شد را به روسیه متصل می‌کند؛ پاییز پارسال نیز ارتش اوکراین این پل را منفجر کرده بود. در پی این حادثه والدین یک دختر جوان، جان خود را از دست دادند و فرزندشان نیز مصدوم شد.