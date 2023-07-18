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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

فرمانده انتظامی رودسر خبر داد؛

کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در واجارگاه رودسر

کشف ۲۰ تن چوب قاچاق در واجارگاه رودسر

رودسر- فرمانده انتظامی رودسر از کشف و دپوی ۲۰ تن چوب قاچاق در یک منزل در واجارگاه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال‌الدین جوانمردی امروز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران حفاظت و حراست از منابع طبیعی را یک وظیفه همگانی عنوان کرد و گفت: پلیس با تمام توان با متجاوزان به منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد قانونی می‌کند.

وی با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر دپو چوب قاچاق در محوطه یک منزل در شهر واجارگاه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: مأموران انتظامی پس از بررسی و اطمینان از صحت خبر با هماهنگی قضائی به آدرس محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودسر از کشف ۲۰ تن چوب قاچاق که در این مکان دپو شده بود، خبر داد و بیان داشت: در این خصوص متهم ۲۸ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

وی به تحویل چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ جوانمردی در پایان از شهروندان خواست، چنانچه از فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان چوب مطلع شدند، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5840140

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