فرصت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ تمدید شد

ه گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است.

انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز از ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ آغاز شده بود و داوطلبان مجاز تا ۲۷ تیرماه فرصت داشتند نسبت به انتخاب کدرشته محل های مربوطه اقدام کنند، بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی داوطلبان تا ظهر روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه می توانند نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۲ در روزهای ۴ و ۵ خردادماه ۱۴۰۲ برگزار شده است و تعداد ۶۹ هزار و ۷۶۵ نفر داوطلب در این دوره از آزمون ثبت نام کرده اند و ظرفیت پذیرش حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر است.