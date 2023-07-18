چگونه «هیات خبرنگار» شویم

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار هیأت شدن مستلزم دانستن نکات و آموزههایی است که به کار بستن آنها ما را در انعکاس وقایع و ارزشهای یک مراسم عزاداری کمک میکند. مجموعه پیش رو حاوی این نکات به طور مختصر است که از نظرتان میگذرد:
خبر
چیزهایی که در هر شب یا روز هیأت اتفاق میافتد، خبری است که ما دوست داریم دیگران درباره هیأت ما بدانند. هر چیزی که شده، ساختمان قدیمی حسینیه را بازسازی کرده اند، آدم جدیدی به عنوان واعظ یا مداح به جمع ما اضافه شده، دور از جان شما، کسی از بزرگ ترهای هیأت را از دست داده ایم، هر اتفاقی که افتاده یک خبر از هیأت است که آن را برای دیگران مینویسیم. حتی این که تعدادی از بچههای هیأت داماد شده اند، سربازی و دانشگاه رفته اند، کسانی به خانه بخت رفته اند، یک خبر خوب هیأت است.
زمان و نام و نشان و چیزهای جزئی درباره هر اتفاق خوب و بد درباره هیأت مهم است.
ما و خیلیهای دیگر دوست داریم بدانیم در هیأت شما و بین بچههای هیأت و بزرگ ترها چه اتفاقی افتاده، از پارسال تا امسال و توی همین شب گذشته هیأت، هر تلخ و شیرینی که در هیأت شما پیش آمده، برای ما مهم است، برای خیلیها مهم است.
پادکست و کلیپ صوتی
کلیپ صوتی هیأت میتواند صدای یک نوحه، یا بخشی از حرفهای یک سخنران جلسه باشد، یا صدای جمعیت، وقتی نوحه را تکرار میکنند و سینه میزنند. ما با صدای سینه زدن بزرگ شده ایم، با همین چیزهایی که توی هیأت میخوانند.
با هر وسیلهای که دارید، مثل همین گوشی موبایل، صدای هیأت را ضبط کنید یا اگر بلدید نرم افزار تدوین صدا را پیدا کنید و با همین صداها که ضبط کرده اید، کلیپ صوتی بسازید. صدای حرفهای توی آشپزخانه و آبدارخانه. حرفهای بچههای هیأت، وقتی بعد از جمع کردن و جارو زدن دور هم میزنند. صدای بچههای کوچکی که توی هیأت حرف میزنند و بازی میکنند. هر چیز به دردخوری که توی هیأت میشنوید، میتواند ماده اصلی کلیپ صوتی هیأت باشد.
یا چیزهایی که خودتان از مجلس هر شب میگوئید و ضبط میکنید. فکر کنید کسی از شما پرسیده هیأت شما چه جوری است؟ یا مراسم دیشب چطور بود؟ همان حرفهایی که به او می زنید، با موبایل ضبط کنید و بفرستید.
فیلم و کلیپ-ویدیو و نماهنگ
خودتان که بهتر میدانید. اگر با موبایل فیلم میگیرید، گوشی را افقی بگیرید، این جوری، فیلمی که میگیرید، ممکن است همه جا به درد بخورد.
خودتان موقع فیلم گرفتن توی صفحه را نگاه کنید، تصویر باید روشن و واضح باشد و کسی یا چیزی که از او فیلم میگیرید، توی کادر تصویر جا شده باشد. تصویرهای خیلی تاریک و مبهم را نمیشود به کسی نشان داد.
گوشی را ثابت نگه دارید و اگر لازم بود روی موضوع حرکت کنید، گوشی را خیلی آرام حرکت بدهید.
حالا چه چیزی برای گرفتن فیلم مناسب است؟ هر چیزی که در هیأت برای شما جالب است و ممکن است برای دیگران هم جالب و تماشایی باشد.
حالا اگر بلدید تدوین کنید یا روی تصویر موسیقی و نوحه بگذارید و وسیلهای برای این کار دارید که چه بهتر. نرم افزارهای موبایلی تدوین و ساخت کلیپ هم هست که اگر بلدید از همانها استفاده کنید. اگر نه، تصویر خامی هم که گرفته اید، شروع تمرین جدی برای فیلم برداری به حساب میآید.
گفت وگو-مصاحبه
آدمهای هیأت میتوانند هدف یک گفت وگوی کوتاه یا بلند برای رسانه هیأت باشند. هر کسی از بزرگ ترها و کوچک ترها، حتی بچههای شلوغ وسط هیأت. هر کس توی آشپزخانه و آبدارخانه کار میکند. بچههایی که هیأت را سیاه پوش کرده اند. هر کسی میآید و میرود و روضه گوش میکند. هر کس لباس عزا پوشیده و نپوشیده و مهمان یک شب هیأت است. عزادارهای با عشق امام حسین -علیه السلام- که روی چشم ما جا دارند، با همه اینها میشود گفت وگو کرد.
برای این کار کسی را انتخاب کنید، با چند سوال سراغش بروید و همه این گفت وگوها را با موبایل ضبط کنید. اگر وسیله دیگری برای ضبط دارید که چه بهتر، اما صدایی که با موبایل هم ضبط میکنید، به درد میخورد. حالا میشود صدای گفت وگو را برای دیگران پخش کرد یا متن حرفها را روی کاغذ نوشت و تایپ کرد. این شروع کار ما برای گفت وگوی خوب با هر یک از آدمهای هیأت است.
گزارش تصویری-عکس
عکسهای هیأت را میتوانید با گوشی موبایل یا دوربین عکاسی، افقی یا عمودی بگیرید. شما تشخیص بدهید این عکس را افقی بگیرید بهتر است یا عمودی. اصلاً هر دو جور بگیرید، بعد ببینید کدام بهتر شده.
برای گرفتن عکس و فیلم حواس تان به روشنایی باشد. عکس تیره، خیلی به کار نمیآید. گوشی را ثابت بگیرید که تصویر تار نشود و تا میتوانید فلاش نزنید. چه بهتر که فلاش دوربین را خاموش کنید.
وقتی نور مستقیم چراغها یا خورشید توی کادر عکس میآید، معمولاً عکس را خراب میکند. به این هم دقت کنید.
میتوانید از یک سوژه عکسی بگیرید یا مثلاً برنامه یک شب هیأت را با چند عکس و در یک گزارش تصویری با چند سوژه مختلف ثبت کنید و بفرستید.
حالا از چه چیزی عکس بگیریم؟ از آدمها و کارهای هیأت، عزاداری و کارهای توی آشپزخانه، از جارو زدن کف مسجد و حسینیه، از بردن و آوردن آب و چای و یخ خرد کردن و کفش جفت کردن و سینه و زنجیر زدن و از هر چیزی که توی هیأت و اطراف مراسم، قبل و بعد از مجلس هیأت هست. از هر چیزی که شما دوست دارید؛ از بچههای کوچک، پیرمردها و پیرزنها، جوانها، همه هیأتی های با عشق آقای ما امام حسین - علیه السلام.
گرافیک
اگر میتوانید با نرم افزارهای موبایلی یا کامپیوتری طراحی گرافیک کار کنید، همان طور که پوستر اعلام برنامه هیأت را درست میکنید، میشود با استفاده از عکسهایی که از هیأت و آدمهایش میگیرید، طرحهای گرافیکی برای هیأت خودتان بسازید.
حتی میشود با عکسهای آدمهای قدیمی هیأت که دیگر نیستند، یا بزرگ ترهایی که هستند، یا تصویرهای ترکیبی دیگری طرحهای گرافیکی بسازید. تصویر پرچمهای رنگی چاپی و گلدوزی که به در و دیوار هیأت زده اید، تصویر حرم امام حسین (ع) و آقا اباالفضل (ع) و اسم آدمهای کاروان کربلا که روی پرچمها و در و دیوار هیأت هست، ماده اولیه طرحهای گرافیکی هیأت است.
تصویر نوشتههای توی زیارت عاشورا و هر تصویر دیگری میتواند به ساختن این ترکیب کمک کند. اگر کاری کردید، هم به درد ما میخورد، هم به درد صفحههای هیأت خودتان، تصویر پروفایل یا پست و استوری صفحههای خودتان. کم کم تمرین کنید ببینیم چه میکنید.
گزارش
برنامه یک شب یا روز هیأت را بنویسید. بگویید توی یک مجلس از هیأت شما چه اتفاقهایی میافتد. چه کسانی حرف میزنند یا روضه میخوانند. حتی بگویید توی سخنرانی چه چیزهایی گفته شده یا چه شعرهایی بین نوحه و عزاداری خوانده اند. یادتان نمیماند؟ خب ضبط کنید. با همین گوشی موبایل، صدا یا تصویر مجلس را ضبط کنید، بعد گوش کنید و بنویسید. فیلم جلسه هم به کار میآید، اما اگر خواستید بنویسید از صدایی استفاده کنید که ضبط کرده اید.
فقط برنامه رسمی مجلس هم نه، هر چه قبل و بعد مجلس بین بچهها اتفاق افتاده، بین آدمهایی که کارهای هیأت را انجام میدهند، پذیرایی میکنند، میروند و می آیند، در هیأت کار میکنند یا برای عزاداری می آیند. حتی با آدمها حرف بزنید و اتفاقها و ماجراها را به حرفهای اهل هیأت مستند کنید. میتوانید از خواندن گزارشهایی هم که در رسانهها منتشر شده، شکل اولیه گزارش رسانهای از هیأت را یاد بگیرید.
روایت
سال اول که نیست هیأت می روید. همه ما از بچگی در هیأت بزرگ شده ایم. هیأت شما چه ماجراهایی از سر گذرانده؟
در بچگی و نوجوانی و جوانی چه کارهایی در هیأت کرده اید؟
چه چیزهایی دیده اید و شنیده اید؟
اصلاً از یکی، دو سال هیأت در شرایط کرونا بنویسید. حتی میتوانید با دیگران به خصوص بزرگ ترها درباره این چیزها حرف بزنید. خیلیها، روایت شما را میخوانند؛ از هیأتی که دارید یا می روید، حال شما وقتی مریض شده اید و هیأت نرفته اید، وقتی هم امتحان داشتید، هم شبها و روزهای محرم از راه رسید، خیلی چیزهای دیگر هم هست که شما دوست دارید از هیأت امسال و سالهای قبل برای دیگران روایت کنید.
به احترام بزرگ ترها و موسفیدکرده ها، برای یادآوری همه نوکرهای باحال شاه کربلا، برای این که یادمان نرود ذره ذره توی هیأت بزرگ شده ایم، از این ماجراها، روایت کنید و بنویسید. سخت نه، خیلی راحت و روان، انگار چیزی را برای دوستهای خودتان تعریف میکنید، همان جوری بنویسید.
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