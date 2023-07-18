ماکرون: پوتین اشتباه بزرگی مرتکب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رئیس‌جمهور فرانسه معتقد است همتای روس او به دلیل جلوگیری از توافق صادرات غلات از بنادر دریای سیاه مرتکب اشتباه شده است.

«امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با امتناع از تمدید قرارداد صادرات غلات از اوکراین مرتکب اشتباه بزرگی شد.

رئیس جمهور فرانسه، بدون آنکه به بدعهدی اوکراین در زمینه توافق صادرات غلات اشاره‌ای کند، گفت که توقف صادرات غلات از دریای سیاه به بحران غذایی در دنیا دامن می‌زند.

مسکو دیروز چند ساعت پس از حمله تروریستی منتسب به اوکراین به پل کریمه که به کشته شدن دو نفر منجر شد، از عدم تمدید توافق غلات خبر داد اما پسکوف تاکید کرد که این تصمیم هیچ ارتباطی با حمله مذکور نداشته و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیش‌تر این موضع را اعلام کرده بود.

ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای سال ۲۰۲۲ میلادی در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند.

تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده اند. یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.