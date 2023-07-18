به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آمریکا در نظر دارد کمک‌هایی را به بخش کشاورزی اوکراین اختصاص دهد.

بنا به نوشته رویترز، دولت آمریکا در جبران عدم تمدید موافقتامه غلات، ۲۵۰ میلیون دلار به اوکراین کمک می‌کند.

این مبلغ به منظور کمک به بخش کشاورزی اوکراین در سایه عدم تمدید توافق صادرات غلات اختصاص می یابد.

بر اساس گزارش های رسانه ها، آمریکا همچنین قرار است بسته کمک نظامی ۱.۳ میلیارد دلاری را برای ارسال به اوکراین در نظر بگیرد.

حدود یک سال پیش ترکیه، سازمان ملل، روسیه و اوکراین توافقنامه ای را در استانبول امضا کردند تا صادرات غلات از ۳ بندر دریای سیاه که پس از آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲ متوقف شده بود، ازسربگیرند.یک مرکز هماهنگی مشترک با مقامات ۳ کشور و سازمان ملل در استانبول برای نظارت بر محموله ها ایجاد شد.

با این حال، روسیه دیروز دوشنبه قرارداد غلات دریای سیاه را به حالت تعلیق درآورد.