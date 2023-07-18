درخشش دختران ورزشکار قوچانی در مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی کشور

حسن باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سی و سومین دوره مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی بانوان کشور به میزبانی شهر تبریز برگزار شد که در این مسابقات، پنج دختر نونهال و نوجوان از شهرستان قوچان توانستند چهار مدال طلا، یک برنز و یک کمربند قهرمانی را از آن خود کنند.

وی، کیک بوکسینگ را یکی از رشته‌های فعال در این قوچان دانست که قریب به ۴۴۰ ورزشکار دختر و پسر در آن مشغول فعالیت هستند و افزود: ستاره فرهمند، زهرا طاهری، ساحل خامه‌چین و بهار رنجبر در این مسابقات مدال طلا و دنیا عفتی مدال برنز را از آن خود کردند.

رئیس اداره ورزش و جوانان قوچان تأکید کرد: این شهرستان پتانسیل و استعدادهای فراوانی در زمینه ورزش‌های رزمی دارد به‌طوری‌که ورزشکاران مطرحی در رشته‌های تکواندو، کاراته، جودو و بوکس تحویل میادین ورزشی استانی و کشوری داده است.

وی یادآور شد: هفته گذشته نیز مسابقات قهرمانی کاراته خراسان رضوی با حضور یک و ۵۰۰ ورزشکار برگزار شد که در هر دو بخش دختران و پسران، تیم این شهرستان توانست مقام دوم تیمی را پس از مشهد از آن خود کند که این موضوع تاکنون بی‌سابقه بوده است.

باقری از اهدای دو تخته تاتامی به ورزشکاران کاراته این شهرستان خبر داد و تصریح کرد: برای اولین بار قرار است به دلیل عملکرد مناسب و قابل‌توجه تیم کاراته قوچان، یک تیم در لیگ برتر کاراته کشور با نام هیئت کاراته شهرستان قوچان و حمایت‌های مالی هیئت کاراته خراسان رضوی حضور پیدا کند.