تبادل نظر وزیر خارجه و نمایندگان مجلس درکمیسیون امنیت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ظهر روز سه شنبه با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارشی از آخرین تحولات روابط و سیاست خارجی کشورمان ارائه و به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پاسخ داد.‌

وزیر امور خارجه در این نشست با قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خصوصاً اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از عملکرد سیاست خارجی دولت سیزدهم، وزارت امور خارجه و کارگزاران این وزارتخانه، با تشریح ابعاد مختلف روابط جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها در خصوص موضوعاتی همچون حوزه همکاری‌ها در بخش اقتصادی، روابط جمهوری اسلامی ایران با چین، روسیه، حقابه هیرمند، گذرگاه‌های مرزی، آخرین وضعیت مذاکرات لغو تحریم‌ها و روابط با کشورهای عربی در پرتو برقراری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان، به تبیین دیدگاه‌های دستگاه سیاست خارجی کشورمان پرداخت.

امیرعبداللهیان در جریان حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین به سوالات رضا خواه نماینده تهران و نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نوروزی نماینده علی آباد کتول و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و پاک مهر نماینده بجنورد و نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان درباره موضوعات فوق الذکر پاسخ داد.

معاونین دیپلماسی اقتصادی و کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه امیرعبداللهیان را در این نشست همراهی و در حوزه موضوعات مرتبط کاری خود به ارائه نقطه نظرات پرداختند.