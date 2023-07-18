به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، تعدادی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا به نشانه اعتراض در سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی حضور نخواهند یافت.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، شماری از قانونگذاران دموکرات آمریکا در نظر دارند به نشانه اعتراض به سیاست‌های «بنیامین نتانیاهو» در سخنرانی برنامه ریزی‌شده اسحاق هرتزوگ رئیس اشغالگران قدس در کنگره آمریکا حضور نیابند.

این دسته از نمایندگان، مسائل حقوق بشری مرتبط با عملکرد رژیم اشغالگر قدس در سرزمین‌های اشغالی را دلیل اصلی اعتراض خود عنوان کرده اند.

اسحاق هرتزوگ رئیس اشغالگران قدس سفر دو روزه خود به واشنگتن را امروز سه شنبه با دیدار جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آغاز می‌کند.

وی قرار است فردا چهارشنبه در نشست مشترک نمایندگان دو مجلس در کنگره آمریکا سخنرانی کند.

این سفر در حالی انجام می‌شود که روابط میان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده به دلیل گسترش شهرک سازی در سرزمین‌ های اشغالی کرانه باختری و همچنین طرح جنجالی کابینه بنیامین نتانیاهو برای اصلاح ساختار قضائی این رژیم تیره شده است.

به گفته یک مقام ارشد کابینه رژیم صهیونیستی، هرتزوگ در این سفر قرار است علاوه بر دیدار با جو بایدن، با کامالا هریس معاون رئیس جمهور، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده دیدار و گفتگو کند.