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۲۷ تیر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

مدیرکل بهزیستی ایلام خبر داد؛

رایگان شدن تعرفه آب و برق ۲۹ هزار خانوار مددجو در ایلام

رایگان شدن تعرفه آب و برق ۲۹ هزار خانوار مددجو در ایلام

ایلام-مدیرکل بهزیستی ایلام از رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز ۲۹ هزار خانوار مددجو در ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نورعلیوند عصر سه شنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار کرد: سیر تحولی بهزیستی طی ۴۳ سال گذشته از تاسیس تاکنون صعودی بوده و این مجموعه را از یک نهاد حمایتی صرف به سازمانی تخصصی، حمایتی تبدیل و به افراد در تمام مراحل زندگی خدمت ارایه می‌کند.

وی بیان کرد: اگرچه جامعه هدف آماری این اداره کل ۴۷ هزار نفر بوده اما اجرای طرح‌هایی نظیر تنبلی چشم کودکان ۳تا۶ساله، غربالگری شنوایی نوزادان و آموزش‌های پیش از ازدواج و ژنتیک موجب شده تمامی‌مردم به نوعی جامعه بهزیستی باشند.

وی اظهار کرد: این اداره کل با ایجاد مراکز مثبت زندگی در نقاط مختلف استان خدمات دهی به جامعه هدف را گسترش و توسعه داده است.

وی با اشاره به ارائه خدمات بهزیستی در دولت مردمی سیزدهم که برای نخستین بار به مردم ارائه شده است، ادامه داد: رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز ۲۹ هزار خانوار مددجو، افزایش ۲ برابری سهم کمک هزینه مسکن خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول به بالا، برقراری مستمری تمامی خانوارهای پشت نوبت حوزه اجتماعی و توانبخشی و حذف دهک درآمدی خانواده‌های دارای فرزند چندقلو برای برقراری مستمری از جمله این خدمات است.

نورعلیوند افزایش سه مرحله مستمری مددجویان، افزایش سرانه تسهیلات اشتغال جامعه هدف، برقراری حق پرستاری و حق نگهداری در منزل معلولان و بیماران ضایعه نخاعی و برداشتن سقف بیمه بازنشستگی معلولان را از دیگر خدمات این مجموعه به جامعه هدف برای نخستین بار در دولت سیزدهم برشمرد.

کد مطلب 5840305

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