به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست فوق‌العاده امروز (سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه) کمیسیون اقتصادی به حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.

نماینده مردم کرمان و راور مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست ابتدا وضعیت فعلی بازار سرمایه موردبررسی قرار گرفت و با توجه به شرایطی که از نگاه ما در مجلس و کمیسیون اقتصادی، مطلوب نیست، موضوعاتی که در راستای کمک به بازار سرمایه برای برون رفت از این وضعیت نیاز است به عنوان پیشنهادات مطرح و در نهایت جمع‌بندی شد.

وی با اشاره به اولین نکته‌ای که مدنظر قرار گرفت، توضیح داد: در ارتباط با تخلفاتی که طی هفته‌های اخیر شاهد بودیم، همانند اتفاقاتی که در اعلامیه‌های متناقض وزارت نفت و شرکت ملی نفت در خصوص درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اتفاق افتاد، طبیعتاً موضوع از طریق ظرفیت ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفته است و بر اساس قانون تمامی تخلفات تا معرفی به مراجع قضائی پس از تصویب در کمیسیون و صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع دوم درباره بخشنامه‌هایی است که مغایر با قوانین و مقررات است، همانند تعیین نرخی که امروز اساساً جنس تصمیم‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و در گزارش‌های ارائه شده در نشست امروز مشخص شد که چه هزینه‌ای ایجاد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برآورد ما این است که دولت با این تصمیم به جای اینکه میزان مشخصی منافع خود را تعریف کند، بیش از ۵ برابر هزینه به حوزه بازار سرمایه از محل تغییر قیمت ایجاد کرده است در حالی که اثرات منفی آن در بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص است لذا یکی از مصوبات کمیسیون این است که موضوع مرتبط با لغو مصوبات هیأت دولت در ارتباط با قیمت خوراک شرکت‌های پتروشیمی در هیأت تطبیق مقررات مجلس در دستورکار قرار بگیرد و بر اساس قانون نسبت به آن اقدام شود.

پورابراهیمی افزود: ایجاد یک هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نکته سوم است؛ از نگاه ما صدای واحدی در حمایت از بازار سرمایه در دولت به گوش نمی‌رسد، وزرا یا رؤسای دستگاه‌ها با نگاه بخشی خود به این بازار می‌نگرند؛ یک سازمان به فکر انتفاع ۱۰۰ واحدی است فارغ از اینکه شاید این موضوع بیش از ۱۰ برابر آن به کشور، نظام اقتصادی و خود دولت هزینه وارد کند، عدم هماهنگی یکی از چالش‌های اساسی ما است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: صحبت‌هایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست امروز داشتند با صحبت‌هایی که ما در کمیسیون داشتیم شاید تفاوت چندانی نداشته باشد اما به دلیل همان عدم صدای واحد و تصمیمات مشترک در دولت، این موضوع نیازمند هماهنگی است بنابراین یکی از توافقات امروز ما در کمیسیون این بود که اولین جلسه‌ای که می‌توانیم به عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور (سران سه قوه) داشته باشیم، موضوع تحلیل بازار و اتفاقات مرتبط با آن را با حضور وزرای مرتبط همانند وزیر صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ریاست سازمان برنامه و بودجه در دستورکار قرار دهیم و رئیس جمهور یک تصمیم جامع اتخاذ کند.

وی گفت: نکته بعدی که مورد توافق قرار گرفت، بحث سیاست‌های میان مدت و بلند مدت در این حوزه است که اکنون در قالب برنامه هفتم توسعه در دستورکار است، ما نمی‌توانیم سالی ۲ یا ۳ بار قیمت‌های مربوط به مؤلفه شرکت‌های اقتصادی را تغییر دهیم در دنیا این رفتار غیرحرفه‌ای محسوب می‌شود، معمولاً نگاه سرمایه‌گذار بلندمدت است اگر قرار است در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کند باید بداند چه اتفاقی برای این مسیر در ۱۰ سال آینده می‌افتد بنابراین قرار است با توافقات بین کمیسیون اقتصادی و وزارت اقتصاد متنی برای تثبیت نرخ‌های بلندمدت در ارتباط با صنایع مختلف بر اساس حکم برنامه هفتم توسعه در دستورکار قرار گیرد و مجموع این‌ها مبنای تصمیمات شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: آخرین تصمیم درباره فهرست شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی و حقیقی است که در ارتباط با درز اطلاعاتی انتفاع گرفتند، مقرر شد سازمان بورس گزارش اطلاعات مربوط به انتفاع سودجویانه‌ای که بعضاً شاهد بودیم از محل نشت اطلاعاتی یا بهتر بگوییم دسترسی اطلاعاتی اتفاق افتاده را به کمیسیون اقتصادی ارائه کند و این گزارش مبنای تصمیم گیری خواهد شد و بر اساس رویه آئین نامه مجلس به دستگاه قضائی ارسال می‌شود.