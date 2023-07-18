به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت امنای بنیاد سعدی عصر امروز (سهشنبه) پس از هفت سال وقفه به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد.
محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر لزوم تلاش در جهت گسترش زبان فارسی در سطح جهان گفت: لازم است دستورالعملی تدوین شود که در مأموریتها و اعزام نمایندگان دستگاههای اجرایی به خارج از کشور، وظایفی نیز در قالب گسترش زبان و ادبیات فارسی برای آنان تعریف شود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای ارائه شده در جلسه مبنی بر حضور چهار هزار دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در یکی از کشورها، این دستاورد را اتفاقی مهم ارزیابی کرد و افزود: در برخی از کشورها به واسطه روابط صمیمانه و سیاسی فیمابین، بسترهای فراوانی برای آموزش زبان فارسی وجود دارد که باید با اتکا به این ظرفیت مهم، نسبت به گسترش زبان فارسی در این کشورها اقدام شود.
مخبر همچنین حفظ زبان فارسی در میان فرزندان ایرانیان مقیم خارج از کشور را مورد تأکید قرار داد و گفت: متأسفانه گاهی شاهد آن هستیم که فرزندان ایرانیان خارج از کشور با زبان فارسی بیگانه هستند که لازم است در این خصوص برنامهریزیهای جدی صورت گیرد تا زبان فارسی در میان ایرانیان مقیم خارج و فرزندان آنان حفظ شود.
معاون اول رئیسجمهور گسترش زبان فارسی را یکی از مؤلفههای اقتدار سیاسی، دیپلماسی و نفوذ علمی کشور در سایر کشورها دانست و گفت: هر میزان که برای توسعه و گسترش زبان فارسی تلاش کنیم در حقیقت سرمایهگذاری است و نباید به چشم هزینه به اینگونه اقدامات نگریسته شود.
مخبر به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص گسترش زبان فارسی مبنی بر مرجعیت زبان فارسی در دنیای علم اشاره و خاطرنشان کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب تأکید دارند به نقطهای برسیم که مردم دنیا برای کسب علم ناچار شوند زبان فارسی را یاد بگیرند، راهبردی بلندنظرانه با آیندهنگری دقیق است که لازم است با تمام توان و ظرفیت در جهت تحقق این امر تلاش کنیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با ابراز تأسف از برگزار نشدن جلسات هیأت امنای بنیاد سعدی در سالهای گذشته، بر ضرورت آسیبشناسی این موضوع تأکید کرد و افزود: متأسفانه گاهی کانونهای مهمی در کشور شکل میگیرد اما به دلایلی رها میشوند و از ظرفیت خوب آنها به درستی استفاده نمیشود که در این خصوص نیز باید عقبماندگیها را جبران کنیم.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش نیز حضور داشتند، حداد عادل رئیس بنیاد سعدی گزارشی از سابقه و تاریخچه فعالیت این بنیاد ارائه کرد و گفت: در حال حاضر در حدود ۵۰ کشور نمایندگی بنیاد سعدی و کرسی فعال در زمینه آموزش زبان فارسی وجود دارد.
در این گزارش همچنین به اقدامات انجام شده بنیاد سعدی نظیر فعالیتهای آموزشی، تألیف و چاپ کتب آموزشی، برگزاری دورههای آموزشی و آزمونهای استاندارد زبان فارسی، برگزاری گردهماییهای سالانه، خدمات آموزشی و پژوهشی و حمایت ایرانیان مقیم برای حفظ زبان فارسی اشاره و اعلام شد که بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی خارجی در ایران وجود دارد که فرصت مهمی برای آموزش زبان فارسی به آنها و در نتیجه گسترش زبان کشورمان در سطح جهان است.
در ادامه این جلسه پیشنهاد کمیسیون دائمی بنیاد سعدی در خصوص اعضای حقیقی این بنیاد مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز بررسی و تأیید شد.
تصویب کلیات سند پیشنهادی سیاستهای راهبردی حاکم بر فعالیتهای بخشهای دولتی و غیردولتی در زمینه گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین آئیننامه پیشنهادی نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه بنیاد سعدی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اعضای هیأت امنا ظرف یک هفته نظرات اصلاحی خود را به دبیرخانه اعلام کنند.
بررسی و تأیید پیشنهاد بنیاد سعدی برای اصلاح بخشی از مفاد ماده ۱۶ اساسنامه مبنی بر بازگشت مدیریت مرکز تحقیقات زبان فارسی پاکستان از بنیاد سعدی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
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