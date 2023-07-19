به گزارش خبرنگار مهر، یعقوبعلی نظری شامگاه سه شنبه در همایش بصیرتی عفاف و حجاب که در امامزاده سید حمزه (ع) با حضور مردم و مسئولین شهرستانهای کاشمر، بردسکن و خلیلآباد و کوهسرخ برگزار شد، اظهار کرد: دشمن درصدد است امنیت روانی و فضای مثبت دینی و معنوی که در شهرها و استانها فعال است را ضربه بزند ولی با بصیرت دینی و اعتقادی مردم کاری از آنها برنمیآید و ما نیز همچنان مفتخر به پیروی مردم از ارزشهایی که امام حسین (ع) و یارانشان برای آن قیام کردند، هستیم.
قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا بر کسی پوشیده نیست
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه قیام امام حسین (ع) و نهضت عاشورا بر کسی پوشیده نیست عنوان کرد: امام بزرگوار (ره) فرمودند این محرم و صفر اسلام را حفظ کرده است که آنهم برگرفته از همین شورها، مجالس و بیرقها و روضهخوانیها و تجمعات در طول تاریخ انرژی و قدرت و توانی که در این ایام ایجاد میکند فوقالعاده اثرگذار است.
وی اشاره کرد: اینگونه حرکتها و شناخت و بصیرتی که مردمدارند پیام به دیگران است و مسئولین به پشتوانه این حرکتهای معنوی و بصیرتی افتخار خدمتگزاری بهتری دارند.
نظری عنوان کرد: با این حرکتها و شناختها اسلام حفظشده است، علیرغم اینکه دشمنیها در طول دوران مستمر بوده است، اسلام و اهداف امام حسین (ع) باقی است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه قیام رهبر کبیر انقلاب برگرفته از همین انرژیها و با همان اهداف استفاده از توانمندیهای مردمی در این اجتماعات و حضور گسترده مردمی بوده است گفت: مردم نیز پیام رهبر و هدف نهضت را درک کردند و در مسیر خط امام قرار گرفتند.
وظیفه نظام جمهوری اسلامی پیادهسازی ارزشهای بجا مانده از قیام امام حسین (ره) است
وی با بیان اینکه امامت و ملت مبتنی بر قیام عاشورا و کربلا مسیر را طی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در این کشور مستقر کردند عنوان کرد: وظیفه این نظام پیادهسازی ارزشهای بجا مانده از قیام امام حسین (ره) است که حفظ نظام از اوجب واجبات است و برای تحقق و پیادهسازی ارزشها شاهد بودیم که بسیار شهید در این راه تقدیم نظام کردهایم.
نظری با اشاره به اینکه آنچه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بهپیش برده از محل همین اعتقادات است گفت: گرچه مستکبران ازنظر قدرت مالی از ما جلوتر هستند و با تحریمهای مختلف در حق مردم ایران ظلم میکنند ولی ملت اسلامی ایران باقدرت معنوی و استفاده از ارزشها برای تحقق قیام امام حسین (ع) ۴۴ سال است در این راه حرکت کرده و انقلاب را یاری و نظام را حفاظت کردهاند.
منبع قدرت مردم تکیهبر ارزشهای دینی است
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه معاندین این نظام از رویارویی نظامی با کشور ایران مأیوس شدهاند گفت: آنها در میدانهای مختلف به این جمعبندی رسیدهاند که منبع قدرت مردم و این نظام تکیهبر ارزشهای دینی است.
وی بابیان اینکه گرچه در همه عرصهها دشمن ناامید است باید بسیار مراقب باشیم گفت: دشمن هماکنون هدف اصلش را از بین بردن ارزشهای دینی و اعتقادی مردم قرار داده است.
نظری عنوان کرد: علیرغم ناامیدیهای پیدرپی در عرصه اقتصادی و فرهنگی هدف خود را بر روی عفاف و حجاب متمرکز کرده است.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اینکه خانوادههای ایرانی و محیط تربیتی خانوادهها بر اساس اعتقادات است و اصول اعتقادی و محیط پرورش انسانها و محور خانوادههای ما در خانواده برعهده مادر است.
وی عنوان کرد: دشمن اگر بتواند زنان، مادران و همسران ما را که محور حفظ خانواده هستند موردحمله قرار دهد، نقطه اصلی کار، حرکت و قدرت معنوی این نهضت اسلامی دچار آسیب میشود.
داشتن حجاب برای زنان ما امنیت آور است
نظری با تأکید بر اینکه موضوع حجاب برداشتن یا به سر گذاشتن یک روسری و چادر از نگاه صرفاً فردی نیست، عنوان کرد: داشتن حجاب برای زنان ما امنیت آور است، این امنیت فردی حاصل حجاب دختران و زنان است که در پی آن موجب امنیت اجتماعی و حرکت برای نهضت و تحقق اهداف انقلاب اسلامی نیز هست.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: دشمنی آنها به اسلام فقط برای حجاب نیست و به این بسنده نمیکنند و قرآن را میسوزانند و هتک حرمت پیامبر را در پیشگرفته است و از این حرکت ناامید نشدهاند چون تلاش دارد برای از بین بردن این نظام، اعتقادات را خدشه دار کند.
وی تاکید کرد: جنگ فرهنگی تمامعیار را جبهه کفر به دست گرفته است، دختران و جامعه زنان ما بار دیگر با عزمی راسخ و با تکیهبر اعتقادات دینی و اصول اعتقادی پاسخ دشمنان و دنیای استکبار را بدهند.
نظری افزود: مباحث اقتصادی هم مهم است اگر بتوانیم باهمت مردم و حضور درصحنه اقشار مختلف موضوع مواجه به مباحث فرهنگی در میدان دشمن را بهطور کامل ناامید کنیم و درعینحالی که تحریمها، گرفتاریها و جمع شدن مشکلات اقتصادی و انباشت مشکلات وجود دارد، این امکان و ظرفیت هم موجود است با استفاده از توانمندیها و زمینههایی که وجود دارد مباحث اقتصادی را حل کنیم.
باید در هر میدانی که دشمن وارد میشود همانجا همه حضور داشته باشیم
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه باید در هر میدانی که دشمن وارد میشود همانجا همه حضورداشته باشیم گفت: ما در ۸ سال دفاع مقدس به یکدیگر اعتماد داشتیم و افراد در خط مقدم با حمایت و پشتیبانی مردم در مقابل ارتش بعثی قرار میگرفتند و هرگز ذرهای از اعتمادشان به بسیجیان و سربازانی که در خطوط مقدم مشغول رزم بودند کاسته نمیشد، لذا ما امروز بهشدت به حمایت و حضور درصحنه شما و اعتمادتان بهعنوان سرمایه معنوی برای حل مشکلات نیاز داریم.
وی با اذعان به اینکه حضور ما در این مسئولیتها بدان معنی نیست که رابطه ما و شما قطع شود و ما را مسئولی بدانید که نسبت به مشکلات بیتفاوت هستیم یا حساسیتها کم شود، گفت: اگر میبینید که در یکجایی مسئله یا مشکلی حل نمیشود و باقی میماند حتماً بدانید که از حیث بیتفاوتی یا ضعف و عدم تلاش نیست بلکه از این باب است که زمینه حل آن در شرایط فعلی برای ما فراهم نبوده است که باید تلاش کنیم فراهم شود.
نظری با بیان اینکه در هر عرصهای که مردم ورود پیدا کنند قطعاً مشکلات حل میشود، عنوان کرد: مسئله محدود کشف حجاب که مورد هدف دشمن در جامعه اسلامی قرار گرفته است تنها با روشهای مردمی قابل حل است که امیدوارم با درک دقیق و با بصیرت مردم از این گردنه نیز عبور خواهیم کرد.
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