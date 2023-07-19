به گزارش خبرنگار مهر، امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص سفر وزیر دفاع بولیوی به تهران گفت: در مباحث مربوط به روابط بین‌الملل وزارت خارجه مسئولیت دارد؛ همچنین وزارت دفاع نیز در این مسیر مسئولیت‌هایی را دنبال می‌کند.

وی افزود: کشورهای آمریکای لاتین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و علت آن نیز این است که کشورهای محور مقاومت و کشورهای مستقل که در مسیر مبارزه با سلطه طلبی و یکجانبه گرایی آمریکا قرار دارند، همواره مورد توجه قرار دارند.

وزیر دفاع گفت: کشورهای آمریکای لاتین همیشه مورد توجه خواهند بود و ما تلاش می‌کنیم در ابعاد مختلف این کشورها را حمایت کنیم به ویژه کشورهای آمریکای لاتین که اخیراً نیز شاهد سفر رئیس جمهور کشورمان بودیم. کشورهای آن منطقه تمایل زیادی به ارتباط و تعامل با ایران دارند و ما نیز به گونه‌ای رفتار کردیم که مورد توجه قرار گرفتیم.

امیر آشتیانی با اشاره به تمایل کشورهای مختلف برای ارتباط با کشورمان، تصریح کرد: صداقت و استحکام ایران در ابعاد بین المللی و حضورش در مناطق مختلف و قدرت منطقه‌ای ایران نشان از این دارد که کشورهای دیگر تمایل زیادی به رابطه با ایران دارند.

وی در خصوص صادرات پهپادی ایران نیز گفت: با توجه به اینکه ما قدرت پهپادی در دنیا هستیم و قطعاً با توجه به نقش مهمی که پهپادها در حوزه‌های رزمی، شناسایی، کشاورزی و صنعتی دارد، کشورهای مختلف به دنبال این هستند که برای ارتقا توان دفاعی از این پهپاد استفاده کنند.