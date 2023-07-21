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۳۰ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۹

افزایش سهمیه کمانداران ایران در پارالمپیک پاریس

افزایش سهمیه کمانداران ایران در پارالمپیک پاریس

سه کماندار دیگر ایران هم سهمیه پارالمپیک را کسب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات پاراتیراندازی با کمان قهرمانی جهان در چک در حالی ادامه دارد که در رقابت‌های شانس مجدد برای کسب سهمیه، علی سینا منشازاده موفق شد با ایستادن در رده نخست، سهمیه پاراالمپیک پاریس را کسب کند.

فرزانه عسگری و مریم یاورپور روز گذشته با صعود به جمع ۱۶ کماندار برتر کامپوند، سهمیه پاراالمپیک پاریس را کسب کردند.

غلامرضا رحیمی و اصغر زارعی نژاد در ریکرو و رمضان بیابانی در کامپوند در مسابقات شانس مجدد حذف شدند.

به این ترتیب و تا اینجای مسابقات ۶ نفر از اعضای پاراتیراندازی با کمان کشورمان موفق به کسب سهمیه پاراالمپیک پاریس شدند.

کد مطلب 5842537

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