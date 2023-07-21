سارق با ۱۰ فقره سرقت در کنگان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا حبیبی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان کنگان، موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی و تجسس کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کنگان افزود: مأموران با انجام اقدامات پلیسی و گشت‌زنی‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی یک نفر سارق حرفه‌ای را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ حبیبی تصریح کرد: متهم در بازجویی‌های اولیه به ۱۰ فقره سرقت اعم از سرقت سیم برق، سرقت مغازه و سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، خاطر نشان کرد: برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت جامعه از اولویت‌های پلیس است.

فرمانده انتظامی کنگان گفت: از شهروندان می‌خواهیم در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و اقدام مجرمانه‌ای مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.