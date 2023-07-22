  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۸

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی ۲۰ درصد افزایش یافت

ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی ۲۰ درصد افزایش یافت

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: امسال با توجه به زیرساخت ها و امکان آموزش دستیاری در کشور، ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ابوالفضل باقری فرد با اعلام این خبر افزود: برای آموزش دستیاری و تربیت پزشک متخصص در کشور باید حتما زیرساخت لازم را داشته باشیم. این گروه اگر ظرفیت و شرایط کافی را نداشته باشند نمی توانند آموزش درست را ببینند.

وی با اشاره به ظرفیت اعلامی درباره پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی خاطرنشان کرد: با افزایش ۴ هزار نفری در مرحله اول و افزایش یک هزار نفری در مرحله دوم، در مجموع ۲۰ درصد افزایش در پذیرش دستیار تخصصی پزشکی اعمال شده است.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: هر جایی که ظرفیت خالی وجود داشته باشد و در عین حال استاد و بیمارستان برای آموزش دستیاران داشته باشیم، ظرفیت تربیت پزشک متخصص خالی نمی ماند.

کد مطلب 5842988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها