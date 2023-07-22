به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد صبح امروز شنبه در آئین افتتاح اردوهای راهیان پیشرفت دانش آموزی استان خوزستان گفت: در مرحله اول در سال تحصیلی گذشته بر اساس پیش بینی‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دانش‌آموز خوزستان باید به اردوهای راهیان پیشرفت اعزام می‌شدند.

وی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته اعزام ۱۳۷ هزار دانش‌آموز خوزستانی به اردوهای راهیان پیشرفت در سال تحصیلی گذشته صورت گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: ۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی در تابستان جاری به این اردوها اعزام خواهند شد که این آمار تا پایان سال به ۱۵۰ هزار دانش‌آموز نیز خواهد رسید.