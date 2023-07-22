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۳۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۵۰

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

اعزام ۱۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی به اردوهای راهیان پیشرفت

اعزام ۱۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی به اردوهای راهیان پیشرفت

اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از اعزام ۱۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی به اردوهای راهیان پیشرفت تا پایان سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد صبح امروز شنبه در آئین افتتاح اردوهای راهیان پیشرفت دانش آموزی استان خوزستان گفت: در مرحله اول در سال تحصیلی گذشته بر اساس پیش بینی‌ها ۶۰ تا ۱۰۰ هزار دانش‌آموز خوزستان باید به اردوهای راهیان پیشرفت اعزام می‌شدند.

وی اظهار کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته اعزام ۱۳۷ هزار دانش‌آموز خوزستانی به اردوهای راهیان پیشرفت در سال تحصیلی گذشته صورت گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: ۵۰ هزار دانش‌آموز خوزستانی در تابستان جاری به این اردوها اعزام خواهند شد که این آمار تا پایان سال به ۱۵۰ هزار دانش‌آموز نیز خواهد رسید.

کد مطلب 5843160

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