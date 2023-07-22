فضای سبز شاهرود نیازمند آب جایگزین/ اعتبارات حل بحران جذب نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعیدی غروب شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی ساختمان کنترل ترافیک شهرداری شاهرود ضمن بیان اینکه اجرای پروژه آب خام سال ۸۵ به رسمیت شناخته و اساس نامه آن به سازمان ابلاغ شد، ابراز داشت: سال ۸۶ طرح مطالعاتی آن انجام و امروز ۸۰ درصد پروژه جداسازی آب خام و آبیاری تحت فشار تحقق یافته است.

وی افزود: در حالی فضای سبز شاهرود گسترش یافت که منابع آبی ما اضافه نشده است و از سویی نیز با کاهش بارندگی و دبی آب‌های زیرزمینی مواجه شدیم اما کوشیدیم این کسری و خلأ جبران شود.

عدم تعلق اعتبار برای آب شاهرود

سرپرست سازمان سیما و منظر شهری شهرداری شاهرود ضمن بیان اینکه این تنش آبی مختص سال جاری نیست و در ادوات گذشته نیز شهرستان به آن دچار شده است، ابراز داشت: آب قنات شاهرود با توجه به ابلاغیه از رسته‌های مافوق در اختیار آب و فاضلاب شهری واگذار شد و می‌بایست در قبال آن منابع آب جایگزین صورت گیرد.

سعیدی در ادامه تصریح کرد: مقرر شد اعتباری پیرامون این داستان در اختیار شهرداری قرار گیرد اما متأسفانه علیرغم تصمیمات و مصوبات هیچ اعتباری به شهرداری تعلق نگرفت.

وی افزود: همان زمان با توجه به اخذ اعتبارات و انتخاب پیمانکار گذر پروسه زمانی باعث ضربه به درختان آبشار شد و لذا باید از میدان بسیج به منطقه خط الرس آبشار آب رسانی صورت می‌گرفت که آخرین فاز اجرایی آن در دوره قبل شهرداری به انجام رسید و اتصال کامل شد.

تقلیل تعداد انشعاب‌های غیر مجاز به ۲۴ مورد

سرپرست سازمان سیما و منظر شهرداری شاهرود ضمن بیان اینکه با توجه به تغییرات شرایط اقلیمی و کاهش شدید منابع آب این موضوع خشکسالی و فضای سبز را به خوبی درک کردیم، ابراز داشت: بعد از استقلال دو ارگان شهرداری و آب و فاضلاب ۱۷۰ انشعاب مجاز و غیر مجاز به ۲۴ انشعاب تقلیل یافت.

سعیدی در ادامه تصریح کرد: با برنامه‌ریزی قبلی تعداد ۲۴ انشعاب عمدتاً به اماکن و تعدادی آبخوری و سرویس بهداشتی برای استفاده عموم تبدیل به انشعابات مجاز خواهد شد.

لزوم جدا سازی آب فضای سبز از شرب

رئیس هیئت مدیره سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری شاهرود بابیان اینکه استان کم آبی هستیم و جز کم بارش‌ترین مناطق ایران محسوب می‌شویم، ابراز داشت: سال ۸۵ با تأسیس سیما و منظر فضای سبز و جداسازی آب خام و آب شرب جز مصوبات و تکالیف اصلی سازمان قرار گرفت.

امیر عرب اسماعیلی ضمن بیان اینکه آب شرب مردم باید از فضای سبز جداسازی شود، تصریح کرد: مدیریت شهری باید به این سمت پیش می‌رفت که آب خام در سیستم تزریق شود.

وی ضمن بیان اینکه این بحران آب یک شبه ایجاد نشده است، افزود: آب گاراژ توکل برای آب شرب کفایت می‌کند اما آیا نباید جایگزینی برای آن تعیین شود؟ آب چاه بیمارستان امام حسین (ع) برای فضای سبز پیشنهاد شد اما مشکل از اینجا که این چاه به آب خام وصل نیست و هزینه انتقال برای آن مستولی می‌شد.

تأمین آب نیازمند مدیریت است

رئیس هیئت مدیره سازمان سیما و منظر فضای سبز شهرداری شاهرود اضافه کرد: از سویی بخش زیادی از این آب به باغدارها اختصاص یافت لذا در فرمانداری طرح موضوع شد و فرماندار تکلیف کردند فضای سبز نباید خشکاند و باید مدیریت شود.

عرب اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که مردم آب شرب نداشته باشند لذا با همکاری سایر ارگان‌ها باید در این حوزه مدیریت صورت گیرد و آب جایگزین برای فضای سبز باید آماده شود تا شرمنده نسل آینده نباشیم.

وی افزود: بر اساس آمار در خیج هفت لیتر بر ثانیه آب باید استفاده شود اما در عمل شاهد مصرف ۱۱ لیتر بر ثانیه هستیم این مشکل کم آبی گریبان گیر کل شهرستان است لذا باید آب جایگزین در اختیار فضای سبز قرار گیرد.

افزون شدن مشکلات تنش آبی در شاهرود

عضو شورای اسلامی شهر شاهرود نیز در این نشست با بیان اینکه از سال ۷۱ سازمان آب و فاضلاب از شهرداری جدا شدند، ابراز داشت: این تصمیم شاید برای شهرهایی نظیر شاهرود کار درستی نبود.

حمیدرضا قنبریان در ادامه تصریح کرد: در شرایطی که آب رسانی و فضای سبز توأم به بهترین شکل توسط شهرداری مدیریت می‌شد امروز به واسطه کاهش نزولات جوی هر روز این مشکلات برای شهر بیشتر می‌شود.

وی اضافه کرد: اینکه ۱۰۰ درصد آب موجود در اختیار شرب قرار گیرد مورد اعتراض اعضای شورای شهر واقع شد و موافقت بر نامه آبفای استان سمنان صورت نگرفت.

ضرورت حل مشکل پرت آب شاهرود

عضو شورای اسلامی شاهرود ضمن بیان اینکه در همین لحظه برای شاهرود ۲۵ تا ۳۵ درصد پرت آب در شهر وجود دارد، بیان کرد: با جذب اعتبارات اگر این موضوع مورد مدیریت قرار می‌گرفت بخش عمده‌ای از کم آبی حل می‌شد.

قنبریان ضمن بیان اینکه تلاش‌های صورت گرفته خیلی اصولی نبوده است، اضافه کرد: فقط شهرداری مسئول این بحران نیست و باید برای آب جایگزین چاره‌ای تدبیر شود.