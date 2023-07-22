تشدید ممنوعیت انتقال پاجوش نخل به خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دشتی نژاد عصر امروز شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص آفت مخرب سوسک سرخرطومی حنایی خرما و دستور سازمان حفظ نباتات کشور در این خصوص ورود هر گونه پاجوش خرما به استان‌های غیر آلوده شامل خوزستان، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، سمنان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان و یزد حتی در صورت اخذ گواهی بهداشت ممنوع است.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان بیان کرد: با توجه به آلودگی این آفت در برخی استان‌ها و کشورهای همسایه به این آفت جلوگیری از ورود این آفت به خوزستان مهمترین اولویت پیشگیری از ورود آن و به عنوان یک عامل پدافند غیر عامل ضروری است.

وی گفت: برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی ترویجی توسط کارشناسان خبره مدیریت و مراکز به کشاورزان منطقه، نصب بنر، توزیع تراکت و بروشور، ارسال بنرهای هشدار در فضای مجازی به نخلداران، ردیابی و پایش از طریق نصب تله‌های فرومونی توسط واحد حفظ نباتات این مدیریت، همچنین ممنوعیت ورود پاجوش از طریق پست قرنطینه گیاهی شهرستان آبادان از جمله تمهیدات برای کاهش خطر ورود این آفت قرنطینه‌ای است.