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۳ مرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

شرایط بورسیه تحصیلی فناپ برای رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲

شرایط بورسیه تحصیلی فناپ برای رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲

هلدینگ فناپ برای دانشجویانی که می‌خواهند در حوزه مهارت‌های نرم و تخصصی منطبق با نیاز روز بازار آموزش ببینید، فرصت بورسیه تحصیلی در داخل کشور فراهم کرده است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، براساس آنچه در وبسایت دانشگاه خاتم آمده، هلدینگ فناپ در راستای اهداف خود برای توسعه منابع انسانی و تربیت نیروی متخصص، فرصت یادگیری مهارت‌های جدید را از طریق بورسیه تحصیلی برای رتبه‌های برتر کنکور امسال مهیا کرده است.

بر این اساس، دانشجویان دارای رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲ (تا رتبه ۳۰۰۰) با لحاظ شرط معدل ۱۸ در دوران تحصیل، برای رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه خاتم، می‌توانند از بورسیه تحصیلی فناپ استفاده کنند.

مزایای مشخص شده در فرصت بورسیه تحصیلی یادشده به شرح زیر است:

پرداخت دستمزد ماهانه ۶ میلیون تومان

پوشش بیمه تامین اجتماعی از شروع تحصیل

تأمین خوابگاه برای دانشجویان غیرتهرانی

معافیت از پرداخت شهریه

کارآموزی در هلدینگ فناپ

استخدام در هلدینگ فناپ پس از پایان تحصیل

علاوه بر این و مطابق اعلام، مشاوره مسیر شغلی و راهبری علمی و تخصصی در زمان تحصیل برای دانشجویان پذیرفته‌شده، فراهم است و این افراد می‌توانند در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناپ نیز حضور مداوم داشته باشند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5845991

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