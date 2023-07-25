به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، براساس آنچه در وبسایت دانشگاه خاتم آمده، هلدینگ فناپ در راستای اهداف خود برای توسعه منابع انسانی و تربیت نیروی متخصص، فرصت یادگیری مهارت‌های جدید را از طریق بورسیه تحصیلی برای رتبه‌های برتر کنکور امسال مهیا کرده است.

بر این اساس، دانشجویان دارای رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۲ (تا رتبه ۳۰۰۰) با لحاظ شرط معدل ۱۸ در دوران تحصیل، برای رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه خاتم، می‌توانند از بورسیه تحصیلی فناپ استفاده کنند.

مزایای مشخص شده در فرصت بورسیه تحصیلی یادشده به شرح زیر است:

پرداخت دستمزد ماهانه ۶ میلیون تومان

پوشش بیمه تامین اجتماعی از شروع تحصیل

تأمین خوابگاه برای دانشجویان غیرتهرانی

معافیت از پرداخت شهریه

کارآموزی در هلدینگ فناپ

استخدام در هلدینگ فناپ پس از پایان تحصیل

علاوه بر این و مطابق اعلام، مشاوره مسیر شغلی و راهبری علمی و تخصصی در زمان تحصیل برای دانشجویان پذیرفته‌شده، فراهم است و این افراد می‌توانند در شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ فناپ نیز حضور مداوم داشته باشند.

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