طوفان باعث تخلیه هزاران نفر از پکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هزاران نفر از ساکنان پایتخت چین، به دلیل توفان داکسوری از این شهر تخلیه شدند.

طوفان داکسوری پس از فیلیپین و تایوان به سواحل چین رسیده است. سازمان پیش بینی ملی چین اعلام کرد که طوفان مناطق وسیعی از پایتخت را در بر می‌گیرد و پکن طی سه روز آینده با خطر متوسط تا زیاد بلایای ناشی از باران شدید مواجه است. برای روز شنبه نیز رعد و برق شدید در پایتخت چین شنبه پیش بینی شده است.

شورای ملی مدیریت و کاهش خطر بلایای فیلیپین نیز روز جمعه اعلام کرد که وقوع طوفان موسوم به «داکسوری» در فیلیپین، حداقل ۱۳ نفر کشته برجای گذاشته است. در بیانیه شورای ملی مدیریت و کاهش خطر بلایای فیلیپین اعلام شد که در اثر این طوفان ۱۲ نفر نیز زخمی شدند.

شورای ملی مدیریت و کاهش خطر بلایای فیلیپین همچنین اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار نفر در فیلیپین تحت تأثیر این طوفان قرار گرفته اند و ۲۰ نفر نیز تاکنون مفقود شدند.

این توفان که توسط اداره هواشناسی فیلیپین در دومین سطح طوفان قوی طبقه بندی شده است، صبح روز پنجشنبه با حداکثر بادهای ۱۹۱ کیلومتری در ساعت به سمت تنگه جنوبی تایوان در حرکت بود.

داکسوری از زمان حمله به خط ساحلی شمالی فیلیپین، بخشی از قدرت خود را از دست داده است.