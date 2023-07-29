به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سمانیوز، برخی اعضای حزب لیکود که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی ریاست آن را بر عهده دارد، اعلام کردهاند که با تصویب بخشهای دیگر لایحه اصلاحات قضایی، بدون دستیابی به توافق با مخالفان، موافقت نخواهند کرد.
شبکههای «کان» و ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برخی نمایندگان کنست و وزرای کابینه رژیم صهیونیستی که عضو حزب لیکود هستند، گفتهاند که دیگر به یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اجازه نخواهند داد که این حزب را به سوی تصویب لایحه اصلاحات قضایی بدون توافق با مخالفان، سوق دهد.
بر اساس گزارش منابع عبری زبان، نتانیاهو، نمایندگان و وزرای عضو حزب لیکود را فریفته است؛ زیرا پیشتر به آنان وعده داده بوده که بدون دستیابی به توافق گسترده، اجازه تصویب لایحه اصلاحات قضایی را نخواهد داد.
در میان افرادی که با ادامه روند تصویب لایحه اصلاحات قضایی بدون توافق با مخالفان، مخالفت کردهاند نام وزرای جنگ، کشاورزی، علوم، اطلاعات و آموزش و پرورش کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین برخی نمایندگان کنست این رژیم به چشم میخورد.
منابع عبری زبان دلیل این شکافها و مخالفتها، درون حزب لیکود را هراس اعضای این حزب از گسترش و تشدید اعتراضات ضدتصویب لایحه اصلاحات قضایی عنوان کردهاند.
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