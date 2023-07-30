به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه المسیره، «محمد عبدالسلام» رئیس هیات مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن از تلاشهای مقامات عمانی در زمینه رسیدن به توافق در موضوع کشتی توقیف شده صافر قدردانی کرد.
وی در این باره در توئیتی نوشت: ما از تلاشهای مسقط برای ایجاد توافق درباره کشتی توقیف شده صافر قدردانی میکنیم، توافقی که بر مبنای آن محموله این کشتی در یک کشتی دیگر تخلیه شد.
در همین رابطه، کیم اشتاینر از مقامات سازمان ملل در سخنانی از ادامه روند تخلیه محموله نفت خام کشتی صافر در یک نفتکش دیگر یمنی خبر داد.
وی در این باره گفت: تاکنون پس از گذشت سه روز از آغاز روند تخلیه محموله کشتی صافر تقریبا یک چهارم از این محموله در کشتی دیگر، تخلیه شده و ارزیابیها نشان میدهد که تخلیه کامل آن تا سه هفته زمان خواهد برد.
گفتنی است ائتلاف متجاوز سعودی با محاصره همه جانبه زمینی، هوایی و دریایی یمن طی سالهای اخیر از پهلو گرفتن کشتیهای حامل مواد غذایی، دارویی و سوختی در سواحل یمن ممانعت میورزد.
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