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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۲:۰۷

معاون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

۲ بانوی مرگ مغزی در اردبیل برای اهدای عضو به تهران اعزام شدند

۲ بانوی مرگ مغزی در اردبیل برای اهدای عضو به تهران اعزام شدند

اردبیل- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با اعزام ۲ بانوی مرگ مغزی از اردبیل به تهران برای اهدای عضو هشتمین و نهمین ایثارگر از استان اردبیل ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین نسیمی دوست صبح یکشنبه در جریان اعزام بانوان ایثارگر اهدای عضو اظهار کرد: هشتمین و نهمین ایثارگر اهدای عضو از استان اردبیل در سال جاری در بامداد روز یکشنبه ۸ مرداد ماه به تهران اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: زنده یاد مرضیه رضایی ۵۷ ساله، اهل روستای «هشی» از توابع شهرستان خلخال و ساکن فردیس کرج، به دنبال خونریزی مغزی و افت هوشیاری و زنده یاد اطلس احدی ۵۰ ساله، اهل و ساکن روستای «قلی درق» دهستان «قره آغاج» از توابع شهرستان انگوت به دنبال خونریزی مغزی ناشی از فشارخون بالا و افت هوشیاری در بخش آی. سی. یو جراحی مغز و اعصاب بیمارستان فاطمی و آی. سی. یو بیمارستان علوی اردبیل بستری شده بودند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: علیرغم مراقبت‌های درمانی و وجود علائم مرگ مغزی از همان بدو پذیرش در بیمارستان و پس از تشخیص و تأیید توسط متخصصین و کوردیناتورهای واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با رضایت خانواده این بانوان بامداد روز یکشنبه هشتم مردادماه سال جاری برای اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران اعزام شدند.

کد مطلب 5849819

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