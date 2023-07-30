جشنواره فیلم کودک و نوجوان تا پایان مرداد پذیرای آثار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، متقاضیان حضور در سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از ابتدای مرداد با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانیهای www.icff.ir یا https://portal.icff.ir و انتخاب گزینه «ثبت نام در جشنواره» میتوانند نسبت به ثبتنام آثار خود طبق فراخوان اعلام شده اقدام کنند و این فرآیند تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است به منظور حفظ آئیننامه و روند حرفهای برگزاری جشنواره، مهلت ثبتنام نهایی متقاضیان حضور در سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان تنها تا پایان مرداد است و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در مسیر تحقق اخلاق، آگاهی، امید و تلاش برای پرورش و رشد نسلی آیندهساز، متعهد، مومن و پیشرو در ۲ بخش رقابتی و جنبی، به دبیری مجید زینالعابدین و با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان مهر سال جاری به میزبانی اصفهان برگزار میشود.
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