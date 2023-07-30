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۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۹

مهلت ثبت نام تمدید نمی‌شود؛

جشنواره فیلم کودک و نوجوان تا پایان مرداد پذیرای آثار است

جشنواره فیلم کودک و نوجوان تا پایان مرداد پذیرای آثار است

سامانه سی‌ و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا پایان مرداد پذیرای ثبت‌نام آثار متقاضی در این دوره از جشنواره خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، متقاضیان حضور در سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ابتدای مرداد با مراجعه به سامانه جشنواره به نشانی‌های www.icff.ir یا https://portal.icff.ir و انتخاب گزینه «ثبت نام در جشنواره» می‌توانند نسبت به ثبت‌نام آثار خود طبق فراخوان اعلام شده اقدام کنند و این فرآیند تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.

شایان ذکر است به منظور حفظ آئین‌نامه و روند حرفه‌ای برگزاری جشنواره، مهلت ثبت‌نام نهایی متقاضیان حضور در سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تنها تا پایان مرداد است و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در مسیر تحقق اخلاق، آگاهی، امید و تلاش برای پرورش و رشد نسلی آینده‌ساز، متعهد، مومن و پیشرو در ۲ بخش رقابتی و جنبی، به دبیری مجید زین‌العابدین و با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان مهر سال جاری به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5849822

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