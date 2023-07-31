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۹ مرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳

فرمانده انتظامی رباط کریم خبر داد؛

انهدام باند بلدوزرها در رباط کریم/سارقان دیوار خراب می کردند

انهدام باند بلدوزرها در رباط کریم/سارقان دیوار خراب می کردند

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم از دستگیری سارقان منازل با شگرد تخریب دیوار و کشف ۱۲ فقره سرقت در شهر پرند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی زنگنه عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام باند سارقان منازل در رباط کریم خبر داد. زنگنه در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص تخریب دیوار و سرقت لوازم منزلشان در شهر پرند، بررسی موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی شهرستان رباط کریم قرار گرفت.

فرمانده انتظامی رباط کریم افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، ۲ نفر متهم پرونده را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه هر ۲ نفر را در شهر پرند دستگیر و جهت بررسی بیشتر به پلیس آگاهی انتقال دادند.

زنگنه با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های پلیس تاکنون به ۱۲ فقره سرقت با شیوه‌ی تخریب اعتراف کردند، گفت: متهمان در اقدامی عجیب با تخریب دیوار وارد منازل شده و اقدام به سرقت اموال شهروندان می‌کردند.

وی در پایان اضافه کرد؛ مقادیری لوازم منزل سرقت شده از مخفیگاه متهمان کشف و به صاحبان اموال تحویل داده شد.

کد مطلب 5851196

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