آزمون فلوشیپ علوم آزمایشگاهی به شیوه الکترونیک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر (کارت ملی یا شناسنامه) برای شرکت در آزمون الزامی است.

داوطلبان باید از به همراه داشتن هرگونه یادداشت، جزوه، تلفن همراه، وسایل الکترونیکی، ساعت و دستبند هوشمند و غیره در جلسه امتحان خودداری کنند. همراه داشتن مداد یا خودکار بلامانع است. در صورت نیاز، در محل آزمون برگه سفید (چرک نویس) در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود فرد متقاضی، فاقد هر یک از شرایط مندرج در بند (الف) فراخوان پذیرش این دوره بوده و واجد شرایط شرکت در آزمون نبوده است، ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می شود.

آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ و به شیوه الکترونیک برگزار خواهد شد.

محل برگزاری آزمون، دانشگاه علوم پزشکی تهران (مرکز الکترونیک مرکز طبی کودکان) است. نشانی دقیق محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه ذکر می شود.

حضور داوطلبان یک ساعت قبل از شروع آزمون در حوزه امتحانی الزامیست.

دفترچه سؤالات و کلید اولیه، روز شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (sanjeshp.ir) قرار می گیرد و داوطلبان تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ فرصت دارند تا از طریق همین سایت اعتراضات خود به سؤالات را در سامانه مربوطه وارد کنند.

پس از برگزاری آزمون و رسیدگی به اعتراضات به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش که در فرصت بعدی اعلام خواهد شد، افراد مجاز به آزمون مرحله دوم (مصاحبه) دعوت خواهند شد.