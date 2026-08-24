به گزارش خبرنگار مهر ، دانیال اسفندیاری ظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان اظهار کرد: برنامه‌های هفته دولت امسال که با شعار« دولت پای کار مردم، روایت دفاع و سازندگی» مزین شده با اجرای چندین برنامه از بخش بندرریگ آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه در یکی از روزهای هفته دولت میزبان استاندار بوشهر، به عنوان نماینده عالی دولت وفاق ملی در استان خواهیم بود، ادامه داد: در جریان حضور استاندار برنامه‌های مختلفی از جمله بازدید و بهره‌برداری از پروژه‌های پرورش میگو، عمل‌آوری آبزیان و میگو، پروژه‌های شهرداری و آموزش و پرورش پیش‌بینی شده است.

دیدارهای مردمی و حضور در روستاهای شهرستان

وی بهره‌برداری از پروژه‌های مخابراتی، آغاز فعالیت آموزشگاه فنی و حرفه‌ای، رونمایی از تجهیزات بیمارستان، اجرای برنامه‌های دیدار مردمی و برپایی میزهای خدمت را از دیگر برنامه‌های هفته دولت عنوان کرد و افزود: در طول این هفته، هر شب در یکی از روستاهای شهرستان با حضور اعضای شورای اداری با مردم دیدار خواهیم داشت.

نماینده عالی دولت وفاق ملی در شهرستان گناوه یادآورشد: در دیدارهای مردمی چندین روستای شهرستان ، ضمن ارتباط مستقیم با روستاییان، مسائل و مشکلات آنان از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام می شود.

اسفندیاری گفت: بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های اداره بندر، تقاطع غیرهمسطح، ، تجلیل از کارمندان نمونه، آغاز عملیات اجرایی چند خانه بهداشت روستایی به نمایندگی در روستای فخرآوری، پروژه‌های راهداری و افتتاح پیست تارتان از دیگر برنامه‌های این هفته است.

رییس ستاد گرامیداشت هفته دولت در گناوه ، بازدید از پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، تجدید میثاق با شهدای والامقام، بهره‌برداری تجمیعی از پروژه‌های اداره برق، افتتاح هشت طرح اقتصادی کمیته امداد، برپایی میز خدمت و ارتباطات مردمی و حضور در نماز جمعه و سخنرانی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در هفته دولت برشمرد.

وی همچنین از بهره‌برداری ایستگاه جمع‌آوری فاضلاب در یکی از محلات گناوه، ساختمان پایگاه امداد و نجات دریایی جمعیت هلال احمر و پروژه‌های تجمیعی بنیاد مسکن خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری و همدلی دستگاه‌های شهرستان گفت: در گناوه وفاق و همدلی خوبی میان شورای تأمین، شورای اداری، مجموعه فرمانداری، نماینده دولت و دستگاه قضایی وجود دارد و این همراهی، زمینه‌ساز پیشبرد امور شهرستان است.

فرماندار گناوه با قدردانی از همکاری دادستان عمومی و انقلاب اسلامی وقت شهرستان افزود: دادستان وقت این شهرستان در همه زمینه‌ها نهایت همکاری را داشته‌اند و در مسیر خدمت‌رسانی در کنار مجموعه مدیریت شهرستان بوده‌اند.

در این نشست طی حکمی از سوی مهدی مهرانگیز، مدیرکل دادگستری استان بوشهر، «صادق بارانی» به‌عنوان دادستان جدید شهرستان گناوه معرفی شد و از زحمات و خدمات «رضی‌الدین حاجی‌زاده»، دادستان سابق شهرستان، قدردانی به عمل آمد.