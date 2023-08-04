ترجمه «تورو! تورو!» برای نوجوانان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «تورو! تورو!» نوشته مایکل مورپرگو به تازگی با ترجمه شیرین صفایی مولوی و تصویرگری مایکل فورمن توسط مؤسسه فرهنگی منادی تربیت منتشر و روانه بازار نشر شده است.

صفایی مولوی درباره این رمان نوجوان گفت: این اثر به شکل خاطره‌گویی و از زبان پدربزرگی برای نوه‌اش نوشته شده است.

وی افزود: پدربزرگ قرار است رازی را فاش و بدترین کار تمام عمرش را برای نوه‌اش تعریف کند. به این ترتیب خواننده وارد داستانی پرماجرا می‌شود که در اسپانیای دهه سی میلادی و هنگام آغاز جنگ‌های داخلی این کشور رخ می‌دهد.

مولوی این کتاب را داستانی درباره دوستی و جنگ دانست و افزود: این داستان درباره شرارت و خشونت بی‌حد انسان‌ها در قالب گاوبازی و جنگی خانمان‌سوز تصویر می‌شود و در عین حال، درباره مهربانی‌ها و معجزه عشق و همبستگی نیز هست.

صفایی مولوی با بیان اینکه نویسنده کتاب، با بیش از ۱۳۰ اثر و افتخارات بسیار، نامی پرآوازه در حوزه ادبیات دارد، گفت: از ویژگی‌های کار مورپرگو این است که به‌گونه‌ای ساده، دور از پیچیدگی و در عین حال بسیار تأثیرگذار به موضوع‌های عمیق می‌پردازد و این مشخصه از مهمترین دلایل جذابیت «تورو! تورو!» و دیگر آثار وی به‌شمار می‌آید.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

آنتونیتو، این فقط یکی دیگر از داستان‌های حیوان‌ها که گاهی برائت تعریف می‌کنم نیست؛ البته از یک جنبه هم هست، به گمانم. اما این یکی مهم‌ترین داستانی است که ممکن است از من بشنوی، چون این داستان زندگی من را به‌کل تغییر داد. دقیقاً از اول شروع می‌کنم. قبول؟...

این کتاب در ۱۰۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه شده است.