ملاقات وزیر امور خارجه ایران با فرمانده ارتش پاکستان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در آخرین مرحله از ملاقاتهای رسمی خود در اسلام آباد، پنجشنبه شب با ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد.
در این ملاقات که افسران عالیرتبه ارتش پاکستان نیز حضور داشتند امیرعبداللهیان با اشاره به ملاقاتهای خود با مقامات عالی پاکستان و توافقات حاصل شده در این سفر، خصوصاً در عرصههای امنیتی و مرزی، اظهار داشت حمایت ارتش پاکستان از توافقات به دست آمده، به طور قطع در اجرایی شدن هر چه سریعتر این توافقات تعیین کننده است.
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اهمیت دستاوردهای سفر دو هفته پیش فرمانده ارتش پاکستان به جمهوری اسلامی ایران، توافقات انجام شده وی با سردار باقری در زمینههای امنیتی و مرزی را سرفصل جدیدی از همکاریهای دو کشور دانسته و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای اجرایی شدن هر چه سریعتر توافقات اعلام داشت.
ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز در این ملاقات، سفر خود به تهران و ملاقاتهای انجام شده با رئیس جمهوری اسلامی ایران و سردار باقری و دیگر فرماندهان عالیرتبه نظامی و همچنین وزیر امور خارجه کشورمان که دو هفته پیش صورت گرفت، اظهار داشت مبارزه ما با تروریسم جدی است. ما امنیت ایران را امنیت خود میدانیم و در همکاری با کشور برادر، جمهوری اسلامی ایران، در عرصه مبارزه با تروریسم کاملاً جدی هستیم.
در این ملاقات که با ضیافت شام فرمانده ارتش پاکستان به افتخار وزیر امور خارجه کشورمان ادامه یافت، طیف گستردهای از موضوعات مختلف از جمله تحولات افغانستان مورد بحث قرار گرفت.
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