خستگی ناپذیری ویژگی همه شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد عبدالله پور شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای آستارا در ساحل لوندویل با گرامیداشت یاد ۱۶۷ شهید این شهرستان اظهار کرد: نسل جوان ما شهدا را ندیدهاند و امروز نیز خیلیها نمیدانند شهدا که بودند و البته حق هم دارند و تقصیر کسی هم نیست، چنانکه خداوند نیز در قرآن کریم میفرماید: دیگران حال شهدا را درک نمیکنند.
وی بر لزوم تبیین زندگینامه شهدا برای نسل جوان تاکید کرد و افزود: همانطور که وقتی قطرهای به دریا میرسد به قدرت آن متصل میشود، شهدا نیز پس از شهادت به منبع قدرت لایزال الهی متصل میشوند.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به فرمایشات امام راحل مبنی بر اینکه شهدا مظهر قدرت ایران هستند، همین شهدا موجب ترس دشمنان بوده و اگر همه ارتشهای دنیا جمع شوند، نمیتوانند علیه ما کاری کنند، گفت: این شهدا هستند که مسیر صحیح را نشان ما میدهند و باید این مسیر را در عمل استمرار دهیم و در این راه نباید خسته شویم.
وی بیان کرد: دشمن در گذشته با ما مقطعی میجنگید، یک بار تحریم میکرد، یک بار ترور میکرد، یک بار تحریم اقتصادی میکرد اما سال قبل آخرین ترفند خود یعنی جنگ ترکیبی را شامل همه ترفندهایی که تاکنون علیه ما در سالها به وجود آورده بود را روی ملت آزمایش کرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: دشمن سال ۱۴۰۱ به شدت ما را زیر بمباران عملیات روانی خود قرار داده بود و با استفاده از فرصت تعطیلاتی که شیوع ویروس کرونا به وجود آورد، دانشآموزان ما را تحت تأثیر خود قرار داد.
عبدالله پور ادامه داد: دشمن تعدادی زیادی نیرو برای تجزیه کردستان آماده کرده بود و برنامه مشابهی را نیز برای سیستان و بلوچستان داشت اما شهدایی چون آرمان علیوردی و روحالله عجمیان ایمان را در دل جوانانمان زنده کردند.
وی افزود: دشمن با همه توانش در پی این است بین اقشار مختلف فاصله بیاندازد و نسل جوان را از ما جدا کند که راه مقابله با آن تقویت ارتباط با جامعه بویژه جوانان است و مسئولان نیز با توجه به شرایط کشور باید تلاش کنند تا مردم در پیچ و خمهای اداری معطل نشوند.
عبدالله پور با اشاره به فعالیت نفوذیهای دشمن در داخل کشور گفت: دشمن امروز عفاف و حجاب ما را هدف گرفته که در بین افراد بی حجاب تعداد کمی حدود ۵ درصد مزدور دشمن هستند و پول میگیرند اما باید برای سایرین مسئله عفاف و حجاب را تشریح کنیم.
فرمانده سپاه قدس گیلان اضافه کرد: اگر جوانان را به طور صحیح در مورد مباحث دینی توجیه کنیم، حتماً تحت تأثیر قرار میگیرند اما رفتار خشن و برخورد سخت چیزی را در حوزه عفاف و حجاب حل نمیکند.
وی بیان کرد: خستگیناپذیری یکی از مهمترین ویژگی همه شهداست و شهیدی پیدا نمیکنید که از کار و هدفش خسته شده باشد همه شهدا به هدفشان ایمان داشتند، طرفدار عدالت بودند و با ظالم دشمنی میکردند و به مقابله با فساد بر میخواستند.
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