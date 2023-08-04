سفر استاندار تهران به روستاهای منطقه «دلیچایی» بخش مرکزی دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری صبح جمعه به همراه جمعی از مدیران کل استان تهران با سفر به دماوند به منظور پیگیری و رفع مشکلات در روستاهای منطقه «دلیچایی» بخش مرکزی این شهرستان حاضر شد.

بر اساس این گزارش دیدار مردمی استاندار تهران با اهالی روستاهای منطقه «دلیچایی» از ساعت ۷ صبح از روستای هویر آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر در روستای کهنک به پایان می‌رسد.

گفتنی است که استاندار تهران در بدو ورود به روستای هویر، با حضور در گلزار شهدای این روستا به مقام شهدا ادای احترام کرد.

لازم به ذکر است که در حاشیه بازدید علیرضا فخاری، استاندار تهران به همراه جمعی از مدیران کل استان و شهرستان از روستاهای مسیر دلیچایی بخش مرکزی دماوند، موضوع موانع واگذاری انشعابات گاز در این روستاها مورد پیگیری قرار گرفت.

در ادامه حضور استاندار در بخش مرکزی دماوند نشست بررسی رفع مشکلات روستای «هویر» برگزار و در این نشست، مجوز تسریع در اشتراک گاز، آسفالت راه روستایی، احداث دیدار ساحلی رودخانه و احداث پل دسترسی به آرامستان صادر شد.

گفتنی است که استاندار تهران در این نشست دستور رفع مشکلات جاده‌ای روستاهای مسیر دلیچایی دماوند را صادر و عنوان داشت: باید طبق زمان‌بندی آسفالت مسیر دلیچایی اجرا و نصب علمک گاز در محور دلیچایی به صورت انقلابی در دستور کار قرار گیرد.

فخاری عنوان داشت: روستای هویر قدمت چند صد ساله دارد و در منتهی‌الیه منطقه است و ️با توجه به موقعیت آب و هوایی روستاهای کوهپایه‌، پیش از آغاز بارندگی‌ها باید مشکلات اهالی برطرف شود اهالی محور دلیچایی با مشکل انشعاب گاز مواجه هستند و نصب علمک ها باید در اولین فرصت و به صورت انقلابی در دستور کار قرار گیرد.

و️ی بیان داشت: با توجه به وضعیت نابسامان راه دسترسی به ۶ روستای محور، راهداری زیرسازی و ساماندهی وضعیت راه را از روستای هویر آغاز و تا روستاهای پایین دست ادامه دهد و ️ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به صنعت گردشگری در این روستا کمک کند.