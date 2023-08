موفقیت محققان دانشگاه تهران در شناسایی یک هیدروژل جدید ضدباکتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نتایج این پژوهش که با هدف توسعه و شناسایی یک هیدروژل جدید ضد باکتریایی و خودترمیم‌شونده ساخته شده از آلدهید-کاراگینان انجام شده است، با عنوان"An antibacterial and self-healing hydrogel from aldehyde-carrageenan for wound healing applications" در مجله " Carbohydrate Polymer" از انتشارات الزویر منتشر شده است.

دکتر ژامک نورمحمدی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و از پژوهشگران این طرح در این باره گفت: تا کنون زخم‌پوش‌هایی با اشکال، اندازه، رنگ و منابع مختلف برای ایجاد و حفظ محیط مرطوب و همچنین ایجاد شرایط بهینه برای التیام زخم ایجاد شده است. استفاده از هیدروژل‌های مبتنی بر پلیمرهای زیستی به عنوان زخم‌پوش به دلیل زیست سازگاری، قابلیت جذب، مرطوب نگه داشتن محیط زخم، قابلیت تزریق‌پذیری، قابلیت خود ترمیمی، امکان افزودن داروها و یا سایر مواد جهت تسریع فرایند ترمیم، جذب ترشحات زخم و غیره امروزه بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند.

وی افزود: این مطالعه با هدف ساخت و بررسی خواص یک هیدروژل ضد باکتری جدید و خودترمیم‌شونده ساخته شده از کاراگینان اکسید شده انجام شد. کاپا-کاراگینان یک پلی ساکارید سولفاتی خطی است که از جلبک‌های قرمز استخراج می‌شود و دارای خواص مطلوبی نظیر در دسترس بودن، قیمت مناسب، شباهت ساختاری به گلیکوزآمینو گلیکان می‌باشد.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران درباره فرایند و نتایج این پژوهش، اظهار داشت: در این پژوهش، برای تشکیل هیدروژل‌هایی خودترمیمی با خواص مطلوب، ابتدا کاراگینان با استفاده از مقادیر مختلف پریودات سدیم اکسید شد و سپس از کاراگینان با بالاترین میزان گروه‌های آلدئید برای ساخت هیدروژل‌ها استفاده شد. در نهایت، اثر افزودن پلی دوپامین و یون روی بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی هیدروژل‌های پایه کاراگینان بررسی شد. بر اساس مطالعات طیف‌سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، هیدروژل‌های مربوطه توسط واکنش‌های مختلف شیف-باز، پیوندهای هیدروژنی و کمپلکس‌های یونی ایجاد شده‌اند. آزمایش‌های رئولوژیکی تأیید کردند ژل‌های تهیه شده خاصیت الاستیک و خود ترمیمی دارند.

دکتر نورمحمدی افزود: افزودن عنصر روی به هیدروژل سبب بهبود خواص مکانیکی و همچنین خواص ضدباکتریایی به ویژه در برابر باکتری‌ای کولی (E. coli) شده است. علاوه بر این، زنده مانی و تکثیر سلول‌های فیبروبلاست و ترشح کلاژن در هیدروژل‌های حاوی روی به طور قابل توجهی افزایش یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هیدروژل‌های خود ترمیمی تهیه شده از اکسید کاراگینان-پلی دوپامین -عنصر روی دارای پتانسیل عالی برای کاربردهای ترمیم زخم است.

این پژوهش از طریق لینک https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S۰۱۴۴۸۶۱۷۲۲۰۱۲۷۶۰ در دسترس علاقه‌مندان و پژوهشگران است.