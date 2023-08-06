۱۸ پرونده در کمیسیون اراضی جهاد استان سمنان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران پس از برگزاری نشست کمیسیون اراضی جهاد سمنان، به میزبانی این اداره کل از بررسی ۱۸ پرونده در کمیسیون اراضی برای طرح‌های غیر کشاورزی در استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این درخواست‌ها با حضور معاون عمرانی استاندار و رئیس جهاد کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در جلسه کمیسیون اراضی برای طرح‌های غیر کشاورزی برای ۱۸ نفر از متقاضیان اراضی منابع ملی در قالب کمیسیون ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی لایحه قانون واگذاری اراضی منابع ملی مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی تصمیم گیری شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: این پرونده‌ها از شهرستان‌های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، میامی، مهدیشهر و آرادان بودند که با رعایت مسائل کارشناسی پیرامون پرونده درخواست آنان اظهار نظر خواهد شد.

به گزارش مهر، اثرگذاری بر آمایش سرزمینی و اراضی کشاورزی یکی از مهمترین مباحث ماده ۳۲ است این کمیسیون تصمیم می‌گیرد که اراضی برای بهره برداری‌های مختلف حوزه جهاد کشاورزی، استخر پرورش ماهی و گلخانه و… به افراد و یا شرکت‌ها واگذار شود.