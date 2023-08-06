چرا تلگرام در عراق فیلتر شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، وزارت ارتباطات عراق با اشاره به فیلتر شدن تلگرام در عراق به دلایل آن پرداخت.

وزارت ارتباطات عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: فیلتر شدن برنامه تلگرام به دستور مقامات بلندپایه با توجه به عوامل مرتبط با امنیت ملی و برای حفظ اطلاعات شخصی شهروندان انجام شده است.

در این بیانیه آمده است: برنامه تلگرام، امنیت تعامل را برخلاف قانون نقض کرده است.

این در حالی است که ساعاتی قبل یک منبع عراقی اعلام کرده بود که آنچه رخ داده مسدود شدن جزئی در تلگرام است و دائمی نیست.

این منبع دلیل این مسدود شدن را اقدام امنیتی از سوی وزارت ارتباطات اعلام کرد و گفته بود که فعالیت تلگرام به زودی به حالت عادی بازخواهد گشت.

پیش از این توقف فعالیت تلگرام در عراق، ناخرسندی برخی از کاربران در عراق را به دنبال داشت.