به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن در نشست خبری سفرهای اربعین که در وزارتخانه راه و شهرسازی، برگزار شد در خصوص برنامه راه آهن برای اربعین گفت: حوزه حمل و نقل ریلی برنامه ویژه ای در زمان اربعین دارد و نسبت به برنامه سفرهای تابستان افزایش سه برابری ظرفیت سفر ریلی به مقصد خرمشهر و کرمانشاه را خواهیم داشت.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته بیش از ۶۰۰ هزار زائر می‌توانند با قطار به خرمشهر، شلمچه و همچنین کرمانشاه عزیمت کرده و در برگشت با قطار به شهرهای خود برگردند.

وی‌افزود: همچنین در ایام اربعین با وجود بازگشت خالی قطارها در یک طرف، هیچگونه افزایش قیمتی نسبت به ایام عادی تابستان صورت نخواهد گرفت و بلیط‌های قطار اربعین با مبلغ کمتر از ۴۰۰ هزار تومان در اختیار زائرین عزیز قرار خواهد گرفت.

با افزایش تجهیزات در ایستگاه خرمشهر امیدواریم زائرین بصورت ۲۴ ساعته و رایگان توسط ریل باس بین خرمشهر و نقطه صفر مرزی شلمچه و بالعکس جابه‌جا خواهند شد.

صالحی در ادامه تاکید کرد: با سوزن‌بندی جدید انجام شده در ایستگاه راه آهن خرمشهر، فاصله تردد ریل باس‌ها بین ایستگاه خرمشهر و ایستگاه شلمچه از حدود ۴۵ دقیقه به حدود ۱۵ دقیقه کاهش یافته و ظرفیت این مسیر حدود دو و نیم برابر شده است.