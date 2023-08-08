مرزهای آذربایجان غربی آماده سرمایه گذاری/امنیت پایدار برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد احمدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت امنیت مرزهای استان مطلوب است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی عنوان کرد: مرزهای استان آماده سرمایه گذاری هستند و امروزه، مرزها تبدیل به فرصت شده است.
سردار احمدی با اشاره به اقدامات بسیار خوب صورت گرفته در حوزه بهبود اقدامات رصد مرز در استان طی ۱۵ سال گذشته گفت: هوشمندسازی مرزها از اولویتهای مرزبانی است.
وی ادامه داد: هوشمند سازی مرز از اهداف راهبردی ماست و همواره برنامه ریزیهای برای پایش الکترونیکی مرز در دستور کار بوده است.
سردار احمدی با اشاره به اینکه در این خصوص اقداماتی صورت گرفته است، اضافه کرد: آذربایجان غربی در کنار سیستان و بلوچستان ا اولویتهای تجهیز مرز به دوربینها و تجهیزات اپسکی و حرارتی است. سردار احمدی ادامه داد
وی یادآور شد: تضمین کننده و ضامن امنیت در مرزهای استان خون پاک شهداست؛ شهیدان ارزشمندی را تقدیم این آب و خاک نمودهایم و با خون این شهدا از امنیت مطلوب برخوردار هستیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای میزبانی از زوار اربعین سال جاری در مرز تمرچین گفت: تمهیدات ویژه ای برای این امر در مرزبانی صورت گرفته است.
فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی از افزایش کشفیات قاچاق در حوزههای مختلف در مرزهای استان خبر داد و تاکید کرد: امسال هفت هزار و ۳۶۲ رأس احشام کشف شده است.
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