پیگیری اردوی برون مرزی تیم ملی شنا بدون سرمربی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شنا که برای حضور در بازی های آسیایی آماده می شود از هشتم مرداد اردوی آماده سازی خود را درترکیه دنبال می کند. این اردو تا پایان مرداد ادامه دارد در حالیکه گامر دیلانچیان، سرمربی تیم به ایران بازگشته است.

وی طی دو هفته گذشته رقابت ها و تمرینات ملی پوشان شنا را در ترکیه زیر نظر داشت اما یک هفته پایانی این اردو با هدایت محمدرضا کیانی مربی تیم ملی دنبال می شود چراکه دیلانچیان به منظور پیگیری برخی امور مربوط به تیم به ایران بازگشته است.

متین سهران، مهرشاد افقری و هومر عباسی شناگردان ملی پوش ایران در اردوی ترکیه هستند. این اردو البته با حضور سهران و افقری در استانبول و شرکت آنها در مسابقات مسافت کوتاه ترکیه آغاز شد. در ادامه عباسی بعد از پایان کارش در مسابقات قهرمانی جهانی (ژاپن) به اردوی ترکیه ملحق شد تا در شهر آدرنی و در کنار دو ملی پوش دیگر تمرینات خود را دنبال کند.

سامیار عبدلی دیگر ملی پوش شنا ایران در مسابقات قهرمانی جهان بود که بعد از پایان کارش در ژاپن با هماهنگی کادر فنی عازم آلمان شد تا در محل اقامتش پیگیر تمریناتش باشد.

شنا ایران با چهار سهمیه در بازی های آسیایی هانگژو شرکت می کند.